“Αττικόν”: Απλήρωτοι 9 μήνες για τα απογευματινά χειρουργεία

Ούτε ένα ευρώ δεν έχουν λάβει οι νοσηλευτές και υγειονομικοί για τις υπηρεσίες τους στα απογευματινά χειρουργεία, όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου “Αττικόν”.

Απλήρωτοι είναι οι νοσηλευτές και οι υγειονομικοί των απογευματινών χειρουργείων εδώ και 9μήνες, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αττικόν», οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου που συμμετείχαν στον θεσμό των απογευματινών επί πληρωμή χειρουργείων που καθιέρωσε η κυβέρνηση της ΝΔ παραμένουν απλήρωτοι από το Δεκέμβριο του 2024 (έως το Μάϊο του 2025 που σταμάτησαν).

«Η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε τη δουλειά των υγειονομικών και την ανάγκη τους να αυξήσουν το πενιχρό εισόδημα τους χωρίς καν να έχει εξασφαλίσει ούτε την αμοιβή των δεδουλευμένων. Ο μόνος στόχος του υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης ήταν και είναι να περάσει πάση θυσία την πολιτική που μετατρέπει την υγεία σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και τα νοσοκομεία σε μαγαζιά Α.Ε., όπου οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν για να έχουν προτεραιότητα», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους και προσθέτουν:

«Αποδείχτηκε περίτρανα ότι το συγκεκριμένο μέτρο – που στο Αττικόν έχει σταματήσει εδώ και τέσσερις μήνες- ούτε τις λίστες αναμονής μείωσε (1500 ασθενείς περιμένουν στο Αττικόν για να χειρουργηθούν), ούτε τις απολαβές του λεηλατημένου εισοδήματος μας αναπλήρωσε».

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου «Αττικόν» απαιτούν