BD ΕΛΛΑΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τη Φλεβική Πρόσβαση

Αθρόα ήταν η προσέλευση των ιατρών από τη Βόρεια Ελλάδα στο διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τη Φλεβική Πρόσβαση που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η Δ’ Χειρουργική Κλινική, της Σχολής Επιστήμων Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», με την ευγενική χορηγία της BD ΕΛΛΑΣ, στο Πολιτιστικό & Εκπαιδευτικό Κέντρο «Γεράσιμος & Χαρίκλεια Κρασσά» στη Θεσσαλονίκη στις 4 και 5 Μαϊου 2022.

Την επιστημονική ευθύνη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, που κατά γενική ομολογία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες, είχε ο Καθηγητής Χειρουργικής, Δ ́ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ, κ. Σ. Αγγελόπουλος, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες, μεταξύ άλλων εκλεκτών ομιλητών, οι ιατροί κ.κ. Ι. Μαντζώρος, Σ. Μπιτσιάνης, Β. Φουτσιτζής και Ο. Ιωαννίδης.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των ιατρών από τη Β. Ελλάδα στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη φλεβική πρόσβαση που έφερε την επιστημονική σφραγίδα ομιλητών εγνωσμένου κύρους.





Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την υπερηχογραφική καθοδήγηση της αγγειακής προσπέλασης και της τοποθέτησης αγγειακών καθετήρων. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σειρά διαλέξεων από έμπειρους ομιλητές αναφορικά με τα είδη των καθετήρων, τις ενδείξεις και τις τεχνικές τοποθέτησής τους, τις επιπλοκές, αλλά και να ενημερωθούν για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τη σωστή φροντίδα και διατήρησή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη δεύτερη ημέρα της επιστημονικής εκδήλωσης, ένας περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την αντιμετώπιση περιστατικών σε ζωντανό χρόνο στο Τμήμα Επειγόντων στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

«Η Δ’ Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ που έχω την τιμή να διευθύνω, στεγάζεται στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», όπου λειτουργεί μια εξαιρετική Αιματολογική Κλινική, αλλά και ένα Ογκολογικό Τμήμα με πληθώρα περιστατικών.

Τόσο οι αιματολογικοί όσο και οι ογκολογικοί ασθενείς υποβάλλονται σε ενδοφλέβιες θεραπείες που έχουν μεγάλη διάρκεια. Αυτό από πολύ νωρίς έκανε έκδηλη την ανάγκη τοποθέτησης φλεβικών καθετήρων με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα της ζωής τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.

Η Κλινική μας, με πρωτεργάτη τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής και στενό μου συνεργάτη επί πολλά χρόνια, κ. Μαντζώρο, και αρωγούς τον κ. Ιωαννίδη και τον κ. Μπιτσιάνη, ακαδημαϊκούς υποτρόφους, ασχολήθηκε επισταμένα τα τελευταία χρόνια με την τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων στους ασθενείς αυτούς. Στην προσπάθειά μας αυτή, η εταιρεία Bard υπήρξε συνοδοιπόρος με την παροχή της απαραίτητης τεχνολογίας και υπερήχων για την ασφαλέστερη και ταχύτερη τοποθέτηση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων.

Ευχή μου είναι η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και στο μέλλον ακόμα πιο οργανωμένα με τη δημιουργία εξειδικευμένου ιατρείου φλεβικού καθετηριασμού στο Νοσοκομείο μας», δήλωσε ο Καθηγητής Δ΄ Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., κ. Σταμάτης Αγγελόπουλος.

Ο κ. Ιωάννης Μαντζώρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ' Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ. αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της φλεβικής πρόσβασης με τη βοήθεια υπερήχων, τονίζοντας τη σημασία της επιμόρφωσης όλων των κλινικών ιατρών που ασχολούνται με αυτή την κατηγορία ασθενών πάνω στη διαδικασία:

«Η τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων είναι ιατρική πράξη που αφορά στην κλινική δράση των γιατρών όλων των ειδικοτήτων. Το “Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Φλεβική Πρόσβαση” είναι μια προσπάθεια για τη συστηματική εκπαίδευση στην τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Οι ειδικοί αυτοί καθετήρες χρησιμοποιούνται για τη μακροχρόνια χορήγηση υγρών, τη συστηματική χημειοθεραπεία, τη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την αιμοκάθαρση.

Πρόκειται για μια διαδικασία που αφορά ειδικούς ασθενείς με τεχνικές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες που απλοποιούνται με τη χρήση των υπερήχων. Η φλεβική πρόσβαση με τη βοήθεια των υπερήχων είναι μια διαδικασία εύκολη, γρήγορη, με μεγάλη δυνατότητα επανάληψης που μειώνει στο ελάχιστο σοβαρές επιπλοκές και μπορεί να εφαρμοστεί στην τοποθέτηση κάθε κεντρικού καθετήρα. Είναι μια διαδικασία που θεωρώ ότι πρέπει να γνωρίζει κάθε κλινικός γιατρός που ασχολείται με τέτοιους ασθενείς».

Ο κ. Ορέστης Ιωαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ., Δ΄ Χειρουργική Κλινική, στο βήμα της επιστημονικής εκδήλωσης.





Από την πλευρά του, ο κ. Ορέστης Ιωαννίδης, εκ των κεντρικών ομιλητών του σεμιναρίου, υπογράμμισε τη σημασία αυτών των επιστημονικών εκδηλώσεων για τη μεταφορά πολύτιμης γνώσης στους νέους γιατρούς:

«Σύμφωνα με τα λεγόμενα του William J. Mayo, συνιδρυτή της περίφημης Mayo Clinic των ΗΠΑ, “The best interest of the patient is the only interest to be considered” (Το καλύτερο συμφέρον του ασθενή είναι το μόνο συμφέρον που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν), το οποίο στην περίπτωση των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, που θα υποβληθούν σε πολλαπλές μακροχρόνιες ενδοφλέβιες θεραπείες, μεταφράζεται στην απόκτηση φλεβικής πρόσβασης από την αρχή της θεραπευτικής τους αντιμετώπισης.

Η φλεβική πρόσβαση μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση καθετήρων port, picc και Hickman στην τοποθέτηση και διαχείριση των οποίων η Δ΄ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. στο νοσοκομείο “Γ. Παπανικολάου” έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία. Με σκοπό λοιπόν, την εκπαίδευση νέων γιατρών στην εισαγωγή υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση και χρήση αυτών των καθετήρων και μεταφορά της συστηματοποιημένης γνώσης που έχει αποκτηθεί από την μακρόχρονη εμπειρία της Κλινικής μας, και με πολύτιμο αρωγό την εταιρία BARD-BD, διοργανώθηκε με επιτυχία το “Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την φλεβική πρόσβαση”.

Στόχος μας είναι η καθιέρωση του σεμιναρίου και η επανάληψη του 1 με 2 φορές ετησίως, η δημιουργία ομάδας και εργαστηρίου φλεβικής πρόσβασης στο νοσοκομείο μας, καθώς και η λειτουργία εξειδικευμένου ιατρείου φλεβικής πρόσβασης με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών που χρήζουν χημειοθεραπειών και/ή μεταμόσχευση μυελού των οστών».

«Ως BD ΕΛΛΑΣ διαχρονικά επενδύουμε στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των συνεργατών μας, θέτοντας στις προτεραιότητές μας το να τους ενημερώνουμε για τις νεότερες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο αντικείμενό τους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας επιτρέπει να διοργανώνουμε και πάλι ζωντανές εκδηλώσεις, ώστε να μπορούμε να βρισκόμαστε με φυσική παρουσία κοντά στους συνεργάτες μας σε κάθε άκρη της Ελλάδος, να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους και να τους προσφέρουμε στοχευμένες λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινή άσκηση του ιατρικού τους έργου. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι γιατροί από τη Βόρεια Ελλάδα αγκάλιασαν την εκδήλωση και συνέβαλαν από κοινού με τους εκλεκτούς ομιλητές μας στη διεξαγωγή ενός γόνιμου επιστημονικά διημέρου», δήλωσε μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος BDI, Greece κ. Μανώλης Τριποδιανός, αναφερόμενος στην εκδήλωση.