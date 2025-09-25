BeWell Festival 2025: Ένα Σαββατοκύριακο ευεξίας, άσκησης και χαράς για όλους στο ΟΑΚΑ

Το BeWell Festival είναι κάτι παραπάνω από fitness. Είναι ένα κίνημα ζωής, που φέρνει κοντά ανθρώπους με κοινό στόχο: να νιώσουν καλύτερα, να συνδεθούν, να διασκεδάσουν και να ανακαλύψουν νέους τρόπους ευεξίας.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 28 & 29 Σεπτεμβρίου, το ΟΑΚΑ γίνεται το κέντρο της ευεξίας και της υγιούς ζωής, φιλοξενώντας το BeWell Festival 2025.Ένα φεστιβάλ που δεν μοιάζει με κανένα άλλο, σχεδιασμένο για να χωράει τους πάντες. Από τους πιο έντονους fitness lovers μέχρι οικογένειες με παιδιά και όσους θέλουν απλώς να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία.

Ένας χάρτης ευεξίας

Το BeWell Festival έχει διαμορφώσει έναν ολοκληρωμένο χάρτη με θεματικές ζώνες, που καλύπτουν κάθε ανάγκη:

Strength Zone για απαιτητικές προπονήσεις.

για απαιτητικές προπονήσεις. Zen Zone με yoga, breathwork και ηχοθεραπεία.

με yoga, breathwork και ηχοθεραπεία. Recovery & Relaxation Zones για αποκατάσταση και ξεκούραση.

για αποκατάσταση και ξεκούραση. Wellness Mansion , έναν πολυτελή προορισμό ολιστικής φροντίδας με εξειδικευμένες θεραπείες.

, έναν πολυτελή προορισμό ολιστικής φροντίδας με εξειδικευμένες θεραπείες. Float Training, Surfset & Kangoo Zones για fun προγράμματα που συνδυάζουν άσκηση και διασκέδαση.

για fun προγράμματα που συνδυάζουν άσκηση και διασκέδαση. Rollers Zone, Pilates Zone, Mobility Zone για όσους αγαπούν την κίνηση με διαφορετικούς τρόπους.

για όσους αγαπούν την κίνηση με διαφορετικούς τρόπους. Seminar & Workshop Zones με ομιλίες και διαδραστικές εμπειρίες από κορυφαίους επαγγελματίες.

Kids & Pet Friendly όπως καμία άλλη διοργάνωση!

Στο Kids Corner τα παιδιά θα έχουν ασταμάτητες δραστηριότητες, ενώ στο Wellness For Pets τα κατοικίδια απολαμβάνουν τη δική τους φροντίδα αλλά και ειδικά διαμορφωμενες αθλητικές δραστηριότητες. Το BeWell Festival είναι πραγματικά η πιο συμπεριληπτική εμπειρία, γιατί η ευεξία αφορά όλη την οικογένεια.

Highlights που δεν πρέπει να χάσετε:

Ice Bath : ο λόγος που πρέπει να έρθετε με μαγιό!

: ο λόγος που πρέπει να έρθετε με μαγιό! Open Air Stage: ομαδικά προγράμματα με αστείρευτο παλμό, αλλά και challenges με μεγάλα δώρα: sightseeing tour πάνω από την Αθήνα απο τη Hoper, ταξίδι για 2 σε μοναδικό προορισμό απο το World Party Traveller, cash on the spot από τη MegaFitness.

ομαδικά προγράμματα με αστείρευτο παλμό, αλλά και challenges με μεγάλα δώρα: sightseeing tour πάνω από την Αθήνα απο τη Hoper, ταξίδι για 2 σε μοναδικό προορισμό απο το World Party Traveller, cash on the spot από τη MegaFitness. Συναυλίες: το Σάββατο, οι VHS the Band με ένα 80s – 90s party και την Κυριάκη ο Ηλίας Μπόγδανος με τους INCO δίνουν το δικό τους μοναδικό μουσικό παλμό στο φεστιβάλ.

Η ουσία του BeWell

Το BeWell Festival είναι κάτι παραπάνω από fitness. Είναι ένα κίνημα ζωής, που φέρνει κοντά ανθρώπους με κοινό στόχο: να νιώσουν καλύτερα, να συνδεθούν, να διασκεδάσουν και να ανακαλύψουν νέους τρόπους ευεξίας.

Το ραντεβού είναι αυτό το Σαββατοκύριακο 27 & 28 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ.

Μέχρι τότε, τρέχουν ήδη online διαγωνισμοί στο Instagram του BeWell Movement με μοναδικά δώρα.

Μην το χάσετε. Το BeWell Festival 2025 είναι η απόλυτη fitness & wellness εμπειρία που θα θυμάστε για όλη τη υπόλοιπη χρονιά!.