Μπορεί ο τρόπος που γυμνάζομαι να επηρεάζει τη γονιμότητα μου;

Η σωματική άσκηση έχει αντίκτυπο στη γονιμότητα της γυναίκας, τόσο θετικό όσο και αρνητικό γι’ αυτό το κλειδί βρίσκεται στην ισορροπία.

Γράφει η Δρ. Κύρου Δήμητρα MD, PhD

Γυναικολόγος – Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

www.dkyrou.gr

Επιστημονική Σύμβουλος Fertilia

Πώς επηρεάζει θετικά η άσκηση τη γονιμότητα;

Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος

Η σωματική άσκηση αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς επομένως βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και την οξυγόνωση του σώματος σε κυτταρικό επίπεδο.

Μειώνει το άγχος

Το επίπεδο των ενδορφινών στο αίμα αυξάνεται σημαντικά με τη σωματική άσκηση.Οι ενδορφίνες, γνωστές ως ορμόνες της χαράς, είναι φυσικά παυσίπονα που αντισταθμίζουν την κατάθλιψη και το άγχος. Έχει αποδειχθεί ότι το άγχος επηρεάζει αρνητικά τη γονιμότητα και μπορεί να προκαλέσει ορμονικές αντιδράσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμότητα.

Βελτιώνει την ορμονική ισορροπία

Η τακτική άσκηση τονώνει τους μύες, βοηθά στη ρύθμιση της εμμήνου ρύσεως και μειώνει τα προεμμηνορροϊκά συμπτώματα.

Αρνητική επίδραση στη γονιμότητα προκαλεί η έντονη άσκηση

Υπάρχουν αρκετές μελέτες σχετικά με τη σχέση μεταξύ αθλητισμού και γονιμότητας που συνδέουν την έντονη άσκηση με μειωμένη γονιμότητα. Οι αθλήτριες υψηλών επιδόσεων, που προπονούνται εντατικά μπορεί να βιώσουν περιόδους στρες λόγω σωματικών και ψυχικών απαιτήσεων. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία του εμμηνορροϊκού κύκλου τους.

Ποιά είναι τα προβλήματα που δημιουργεί η έντονη άσκηση:

Ωχρινική ανεπάρκεια: Πολλές αθλήτριες διατηρούν τον έμμηνο κύκλο τους και την ικανότητά τους για ωορρηξία, αλλά στη δεύτερη φάση του η παραγωγή προγεστερόνης μειώνεται.

Επομένως, δεν είναι ασυνήθιστο οι αθλήτριες να βιώνουν αποτυχίες εμφύτευσης ή πρώιμες αποβολές μια και η προγεστερόνης είναι η κατεξοχήν ορμόνη υπεύθυνη για την εμφύτευση του εμβρύου και για την εξέλιξη της εγκυμοσύνης.

Απουσία ωορρηξίας (Αμηνόρροια)

Οι γυναίκες που προπονούνται υπερβολικά σκληρά μπορεί να εμφανίσουν υποθαλαμική αμηνόρροια, δηλαδή απουσία εμμήνου ρύσεως, λόγω έλλειψης ενέργειας και ορμονικής διαταραχής.

Επομένως η μέτρια άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη γονιμότητα στις γυναίκες ρυθμίζοντας τις ορμόνες, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος και υποστηρίζοντας ένα υγιές βάρος, αλλά η υπερβολική, έντονη αθλητική δραστηριότητα μπορεί να διαταράξει τις αναπαραγωγικές ορμόνες, οδηγώντας σε ακανόνιστες περιόδους και υπογονιμότητα. Σήμερα βέβαια η διατήρηση της γονιμότητας βοηθάει τις γυναίκες που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό να είναι σε θέση να καταψύξουν τα ωάριά τους στο απόγειο της καριέρας τους, προκειμένου να γίνουν μητέρες στο μέλλον.

Μόλις ξεκινήσω τη θεραπεία γονιμότητας, μπορώ ακόμα να ασκούμαι;

Γενικά, συνιστάται ελαφριά άσκηση όπως περπάτημα, γιόγκα ή κολύμβηση. Αυτός ο τύπος άσκησης μπορεί να εκτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διέγερσης των ωοθηκών.

Από την άλλη πλευρά, συνιστάται η αποφυγή άσκησης υψηλής έντασης και έντονης σωματικής δραστηριότητας, λόγω του κινδύνου ρήξης των ωοθυλακίων, συστροφής των ωοθηκών και κοιλιακού πόνου. Επομένως, δεν συνιστώνται αθλήματα επαφής όπως spinning,kickboxing, ιππασία, βάρη και ανταγωνιστικά αθλήματα κατά την τελική φάση της διέγερσης, πριν από την ωοληψία.