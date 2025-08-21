Δύο νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου – Ποιες περιοχές έχουν τα περισσότερα κρούσματα

Σε 47 ανέρχονται τα κρούσμα του Ιού Δυτικού Νείλου έως τις 20 Αυγούστου, εκ των οποίων δύο κατέληξαν. Σε ποιες περιοχές εκτέθηκαν οι πολίτες στον ιό.

Τον θάνατο δύο ανθρώπων και την επιβεβαίωση δώδεκα νέων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφει η χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΥ.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου που σημειώνονται από την αρχή της καταγραφής των κρουσμάτων της φετινής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ οι άνθρωποι που νοσηλεύονται με επιπλοκές από τη λοίμωξη, είναι έντεκα εκ των οποίων οι δύο σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων, από την αρχή της καταγραφής των κρουσμάτων για την φετινή περίοδο μέχρι και τις 20 Αυγούστου, ανέρχεται στα 47.

Από αυτά τα 41 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Τα 6 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Τα 12 νέα εγχώρια κρούσματα διαγνώστηκαν κατά την τελευταία εβδομάδα.

Επίσης ένα εισαγόμενο κρούσμα καταγράφηκε σε ασθενή που εκτέθηκε στη Σερβία.

Από τους 11 ασθενείς που νοσηλεύονται, σε νοσηλευτικά ιδρύματα οι 9 είναι σε κλινικές εκτός ΜΕΘ, ενώ 2 νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Τέλος οι Δήμοι που εκτιμάται ότι εκτέθηκαν οι πολίτες στον ιό του Δυτικού Νείλου είναι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ: Ασπόπυργος, Ελευσίνα, Φυλή, Αιγάλεω, Περιστέρι, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Ίλιο, Κορυδαλλός, Σαλαμίνα, Μαραθώνας, Παπάγου – Χολαργού, Ηλιούπολη, Πύργος, Τύρναβος, Αγιά, Λάρισα, Τέμπη, Κιλελέρ, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο και Πέλλα.