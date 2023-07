"Ενηλικιώνεται" η ψηφιακή Υγεία - Τα 9 προγράμματα που πρόκειται να ολοκληρωθούν άμεσα

Συνολικά 9 ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν στόχο να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους ασθενείς και να δώσουν ευκολότερη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), υλοποιούν τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονται ο Ψηφιακός Φάκελος Ασθενή και η δημιουργία Ογκολογικού Ηλεκτρονικού Φακέλου, η τηλεϊατρική αλλά και η ηλεκτρονική διασύνδεση των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, η ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας περιλαμβάνει τον ψηφιακό φάκελο προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, την αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων των νοσοκομείων και τη δημιουργία ογκολογικού ηλεκτρονικού φακέλου με προϋπολογισμό 140 εκατ. ευρώ και την τηλεϊατρική, τομέας που αναμένεται να ενισχυθεί με 800 νέους σταθμούς, κυρίως σε απομακρυσμένα νησιά και παραμεθόριες περιοχές.

«Με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες, αλλά θα επέλθει σημαντική βελτίωση στο έργο των επαγγελματιών υγείας», δήλωσε ο κ. Θεμιστοκλέους από το βήμα του 14ου Pharma & Health Conference.

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, ο διαγωνισμός για το σύστημα τηλεϊατρικής έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Που και πώς θα εξυπηρετήσει τους πολίτες οι τηλεϊατρική

Η τηλεϊατρική αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο τον οποίο λαμβάνουμε ιατρική βοήθεια και συμβουλές από επαγγελματίες υγείας.

Ως εκ τούτου, θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεων ιατρικά ραντεβού για συμβουλές ή ακόμα και διαγνώσεις σε άτομα που διαμένουν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές ή έχουν περιορισμένη κινητικότητα ή πάσχουν από σοβαρή ασθένεια.

Επίσης, σημαντικό εργαλείο θα είναι και για τους γιατρούς που υπηρετούν σε νησιά, καθώς εξειδικευμένοι συνάδελφοί τους από νοσοκομεία σε μεγάλα αστικά κέντρα, θα μπορούν να συμμετέχουν στη διάγνωση ασθενών.

Αν και τα ηλεκτρονικά συστήματα τηλεϊατρικής δεν μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τη δια ζώσης κλινική εξέταση, θα έχουν την ιδιότητα να παρέχουν την ευκαιρία παροχής ιατρικών υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.

Το έργο της τηλεϊατρικής, το οποίο δημοπράτησε η Κοινωνία της Πληροφορίας, προβλέπει την επέκταση και αναβάθμιση του υπάρχοντος Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) σε συγκεκριμένες Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει:

σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού ασθενούς (ΣΤΙΑ) σε συγκεκριμένες Υγειονομικές Δομές σε όλη τη χώρα.

σταθμούς τηλεϊατρικής ιατρού συμβούλου (ΣΤΙΣ) που θα εγκατασταθούν σε συγκεκριμένες υγειονομικές δομές

ταμπλέτες ιατρών για την υποστήριξη των λειτουργιών για τις ΣΤΙΣ-Τ.

συστήματα κατ’ οίκον παρακολούθησης (ΣΚΟΠ) με άμεση διασύνδεση με το ΕΔΙΤ κι αντίστοιχο λογισμικό κ.ά.

Τι θα περιλαμβάνει ο ψηφιακός φάκελος του ασθενή

Η ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου Φακέλων Ασθενών, περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση:

157.000.000 σελίδων & Εξετάσεων Απεικόνισης Διάφορα Μεγέθη

20.000.000 σελίδων μη τυποποιημένων μεγεθών

20.000.000 φιλμ/εκτυπώσεις Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) ή και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) και

την ταυτοποίηση, κατηγοριοποίηση και χαρακτηρισμό των ψηφιοποιημένων εγγράφων.

Σκοπός του έργου αυτού είναι η παροχή ψηφιακών, διαδικτυακών υπηρεσιών προς κάθε τελικό χρήστη προκειμένου να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό που προέκυψε κατά τη νοσηλεία ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αλλά και θα μειώσει τις δαπάνες υγείας λόγω της άμεσης πρόσβασης σε στοιχεία ιστορικού και της αποφυγής επανάληψης εξετάσεων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί σε άλλες μονάδες υγείας.

Η ψηφιακή διασύνδεση των νοσοκομείων

Η κυβέρνηση έδωσε βαρύτητα στο έργο της αναβάθμισης του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων των νοσοκομείων από τις προεκλογικές της κιόλας δεσμεύσεις.

Στις προγραμματικές δηλώσεις, ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα αυτά και τη χρηματοδότησή τους.

«Τα έργα περιλαμβάνουν την ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την ολοκλήρωση του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. Την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα νοσοκομεία, την επέκταση και ανάπτυξη των μητρώων ασθενών και ένα ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών», είχε αναφέρει ο υπουργός Υγείας.

Συμμετοχή μέσω ΗΔΙΚΑ σε 6 ψηφιακά ευρωπαϊκά προγράμματα

Τη συμμετοχή της σε σημαντικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών Υγείας έχει εξασφαλίσει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ), οργανισμός που βρίσκεται υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την ολοκλήρωσή τους τα συγκεκριμένα προγράμματα αναμένεται να διευκολύνουν περαιτέρω το έργο των επαγγελματιών Υγείας και, ταυτόχρονα, να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες όταν βρίσκονται στη χώρα κατοικίας τους ή ταξιδεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Αναλυτικά η ΗΔΙΚΑ έλαβε έγκριση για τα εξής Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

NCPeH Maintenance & Expansion- ELLENA, που παρέχει στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. τη δυνατότητα να παρέχουν υψηλής ποιότητας διασυνοριακές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες. Το πρόγραμμα επιτρέπει την απρόσκοπτη διασυνοριακή ανταλλαγή κλινικών εγγράφων, μέσω ενός ασφαλούς δικτύου των κρατών-μελών.

Secondary Use of Health Data - GR-HDAB, με το οποίο θα αναπτυχθεί η απαραίτητη υποδομή στην Ελλάδα για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών προς τη δευτερογενή χρήση ψηφιακών δεδομένων υγείας. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει επίσης τη σύνδεση του Φορέα Πρόσβασης Δεδομένων Υγείας με το Δίκτυο [email protected]

JA-02 - JAPreventNCD - Cancer and other NCDs Prevention, το οποίο έχει ως στόχο να συμβάλει στην πρόληψη μη μεταδοτικών ασθενών (non-communicable diseases), όπως είναι ο καρκίνος, ο διαβήτης, οι καρδιοαγγειακές παθήσεις και οι παθήσεις του πνεύμονα. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες παθήσεις είναι υπεύθυνες για το 87% του φόρτου των ασθενειών στα κράτη-μέλη και ότι με τη βελτίωση στον τομέα της αποτελεσματικής πρόληψης το ποσοστό αυτό μπορεί να υποχωρήσει κατά 70%.

JA-09 – Joint Action on primary use of health data, το οποίο περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας, με έμφαση μεταξύ άλλων στην επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων που αφορούν σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης.

JA-04 - ORION - Cancer Registries, το οποίο αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου και έχει ως στόχο να εντοπίσει και να αξιολογήσει κοινωνικοοικονομικές ανισότητες σε ολόκληρη την Ένωση. Το Μητρώο θα διαθέτει ποσοτικά δεδομένα και ενημερωμένους δείκτες καρκίνου, στα οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής όσο και το ευρύ κοινό.

Παράλληλα η ΗΔΙΚΑ συμμετέχει στο έργο UNICOM (HORIZON), το οποίο ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου 2024 και στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται διεθνή πρότυπα για την ταυτοποίηση φαρμάκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργείται βάση δεδομένων δραστικών ουσιών, προϊόντων, οργανισμού αναφοράς, που θα επιτρέπει τον εντοπισμό τοπικά διαθέσιμων φαρμακευτικών προϊόντων που είναι ισοδύναμα σε αυτό που προσδιορίζεται σε μια ξένη συνταγή.

