Έρευνα: Πώς η απώλεια δοντιών σχετίζεται με την άνοια

Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική, η απώλεια δοντιών αποτελεί παράγοντας κινδύνου για εξασθένιση των γνωστικών λειτουργιών του ατόμου και για άνοια. Η μελέτη αναφέρει πως κάθε πρόσθετο χαμένο δόντι αυξάνει περισσότερο τον κίνδυνο εμφάνισης δυσλειτουργιών στις γνωστικές ικανότητες του ατόμου, όμως ο κίνδυνος δεν είναι το ίδιο σημαντικός για ηλικιωμένους με τεχνητή οδοντοστοιχία.

ADVERTISING

Οι ερευνητές του Κολλεγίου Νοσηλευτικής στο Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «JAMDA: The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine», αξιολόγησαν με τη μέθοδο της μετα-ανάλυσης τις έως τώρα έρευνες, σχετικά με την απώλεια δοντιών και την εξασθένηση των γνωστικών λειτουργιών. Για τη μελέτη ελήφθησαν υπόψη 14 προηγούμενες έρευνες που αφορούσαν συνολικά 34.074 ενήλικες, εκ των οποίων οι 4.689 είχαν άνοια ή έστω πρόδρομες ενδείξεις.

@2021 SHUTTERSTOCK

Διαπιστώθηκε ότι άνθρωποι που παρουσιάζουν περισσότερες απώλειες δοντιών έχουν μιάμιση φορά μεγαλύτερο κίνδυνο γνωστικής δυσλειτουργίας και 1,3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να διαγνωστούν με άνοια. Μάλιστα, κάθε επιπλέον χαμένο δόντι αυξάνει κατά 1,4% τον κίνδυνο παρουσίασης γνωστικής εξασθένησης και αυξάνεται κατά 1,1% η πιθανότητα για μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας.

Άτομα που έχουν χάσει δόντια αλλά έχουν τεχνητή οδοντοστοιχία έχουν 17% πιθανότητες να διαγνωστούν με κάποια γνωστική διαταραχή ή άνοια. Ενώ, άτομα που δεν έχουν τεχνητή οδοντοστοιχία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά πιθανοτήτων(24%) να εμφανίσουν κάποια γνωστική δυσλειτουργία ή άνοια σε αντίθεση με εκείνους που έχουν βάλει.

Περίπου ένας στους έξι ανθρώπους, άνω των 65 ετών, έχει χάσει όλα τα δόντια του, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ. Όπως έχει διαπιστωθεί, η απώλεια δοντιών οδηγεί σε δυσκολία μάσησης, με συνέπεια να υπάρχουν διατροφικές ελλείψεις ή αλλαγές στον εγκέφαλο. Προηγούμενες έρευνες έχουν, επίσης, συσχετίσει την περιοδοντική νόσο (βασική αιτία απώλειας δοντιών) με εξασθένιση των γνωστικών-νοητικών λειτουργιών.

Δείτε την έρευνα εδώ

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις