Γιατί τα ταξίδια μάς προκαλούν δυσκοιλιότητα – Οι λύσεις

Είτε πρόκειται για διακοπές, είτε για επαγγελματικό ταξίδι, οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βγαίνουν από το σπίτι, έχουν δυσκοιλιότητα. Ποιές λύσεις προτείνουν οι ειδικοί.

Η κινητικότητα του εντέρου μας «αγαπά» τις καθημερινές μας συνήθειες.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι είμαστε προγραμματισμένοι να πηγαίνουμε στην τουαλέτα για κένωση σε συγκεκριμένες ώρες: τις δύο πρώτες ώρες μετά το ξύπνημα, συχνά μετά την κατανάλωση γευμάτων, και σίγουρα μετά από ένα φλιτζάνι καφέ ή μετά την άσκηση.

Αυτά τα κλασικά εναύσματα δίνουν εντολή στο παχύ έντερο να αρχίσει να συστέλλεται, προωθώντας τα κόπρανά μας προς τα εμπρός και βοηθώντας μας να νιώσουμε την «ανάγκη» να πάμε στην τουαλέτα.

Όταν ταξιδεύουμε, τα πάντα σχετικά με την καθημερινή ρουτίνα μας αλλάζουν.

Όταν ταξιδεύουμε για δουλειά τρέχουμε και αγχωνόμαστε εύκολα, γεγονός που μεταβάλλει σημαντικά τις συνήθειές μας, και συχνά δεν μας μένει άλλη επιλογή από μια δημόσια τουαλέτα όταν νιώθουμε την ανάγκη.

Αυτό και μόνο δημιουργεί τόσο πολύ άγχος, που οι άνθρωποι απλά αδυνατούν να πάνε προς κένωση.

Επιπλέον, όταν ταξιδεύουμε, τείνουμε να πίνουμε λιγότερο νερό, τρώμε περισσότερες επεξεργασμένες τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες είτε εν κινήσει, είτε ενδίδοντας σε εστιατόρια, και σπάνια έχουμε τη δυνατότητα να πίνουμε καφέ και να γυμναζόμαστε με τους ίδιους τρόπους που κάνουμε στην άνεση της ρουτίνας του σπιτιού μας.

Εξαιτίας όλων αυτών, η δυσκοιλιότητα των ταξιδιωτών είναι αρκετά συχνή.

Ποια είναι η λύση στη δυσκοιλιότητα του ταξιδιού

«Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να αρχίσετε να παίρνετε κάτι που θα σας βοηθήσει από την αρχή του ταξιδιού, ακόμη και μία ή δύο ημέρες πριν από την αναχώρηση. Είναι πάντα ευκολότερο να προλάβετε ένα πρόβλημα παρά να το κυνηγάτε όταν αυτό μετατραπεί σε κρίση», εξηγεί η Trisha Pasricha, MD, σε άρθρο της στην Washington Post.

Η ίδια συνιστά να ξεκινήσετε με κάτι εύκολο, όπως ένα πρόσθετο συμπλήρωμα φυτικών ινών ή ένα ήπιο καθαρτικό που προωθεί νερό στο έντερό σας.

Αν αυτό δεν σας βοηθήσει και διαπιστώσετε ότι έχετε σοβαρή καθυστέρηση, προτιμήστε ένα διεγερτικό καθαρτικό, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το φαρμακείο.

Η ίδια εξηγεί ότι δεν χρειάζεται να κάνετε οπωσδήποτε κένωση τουλάχιστον μία φορά την ημέρα για να είστε υγιείς.

Ο αριθμός των περιττωμάτων που κάνουμε εξαρτάται από πλήθος ατομικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα τη διατροφή μας και τη ποσότητα του φαγητού που έχουμε καταναλώσει, τις συνήθειες άσκησης, το πόσο στρεσαρισμένοι είμαστε και τον κιρκάδιο ρυθμό μας.

Οι φυτικές ίνες είναι ένας ισχυρός σύμμαχος καθώς μπορεί να διογκώσει τα χαλαρά κόπρανα και επίσης να μαλακώσει τα σκληρά κόπρανα.

Ακολουθεί μια συμβουλή για επαγγελματίες: Δοκιμάστε να τρώτε δύο ακτινίδια την ημέρα.

Μια μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση δύο ακτινιδίων την ημέρα ήταν εξίσου αποτελεσματική στην αύξηση της συχνότητας των κοπράνων.

Πώς προκαλούν δυσκοιλιότητα τα φάρμακα για το αδυνάτισμα

Οι αγωνιστές GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη, επιβραδύνουν την κινητικότητα του γαστρεντερικού μας συστήματος, ή με άλλα λόγια, το πόσο γρήγορα το έντερό μας μπορεί να προωθήσει το περιεχόμενο προς τα εμπρός.

Σε μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική δοκιμή της σεμαγλουτίδης για την απώλεια βάρους που δημοσιεύθηκε το 2021, περίπου το 23% των ατόμων που έλαβαν σεμαγλουτίδη παρουσίασαν δυσκοιλιότητα και το 44% παρουσίασαν ναυτία.

Επομένως, αυτό που βιώνετε είναι σύνηθες και καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν αγωνιστές GLP-1, θα πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε πιο προληπτικοί στην αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών.

Για ορισμένους, η αύξηση των φυτικών ινών ή η περιστασιακή χρήση μη συνταγογραφούμενου καθαρτικού μπορεί να είναι αρκετή για να διατηρηθεί η ομαλή κίνηση των πραγμάτων.

Το κυριότερο είναι να μην υποφέρετε σιωπηλά. Αν ενημερώσετε τον γιατρό σας για το πόσο άσχημα είναι τα πράγματα κάποιες φορές, είναι βέβαιο ότι θα σας δώσει τη σωστή λύση για εσάς.