GLP-1: Πώς τα νέα φάρμακα για την απώλεια βάρους γίνονται πιο αποτελεσματικά

Οδηγίες για την καλύτερη απώλεια και διαχείριση του βάρους εξέδωσαν οι τέσσερις πιο σημαντικές επιστημονικές εταιρείες των ΗΠΑ. Ποια τρόφιμα προτείνουν σε συνδυασμό με τα νεότερα φάρμακα για το αδυνάτισμα.

Οι αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1 για την απώλεια βάρους είναι πλέον πιο σημαντικό «εργαλείο» στα χέρια του ιατρικού κόσμου για την απώλεια βάρους και τη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Πόσο αποτελεσματικοί είναι χωρίς αλλαγές στη διατροφή; Μια νέα, κοινή επιστημονική ανακοίνωση με οδηγίες, μετά από επιστημονικές μελέτες που ανασκόπησαν το Κολέγιο Ιατρικής και Τρόπου Ζωής, την Εταιρεία Διατροφής, την Ένωση Ιατρικής Παχυσαρκίας και την Εταιρεία Παχυσαρκίας των ΗΠΑ ρίχνει φως στο πώς μπορούν τα νεότερα φάρμακα για την απώλεια βάρους να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικά κατά της παχυσαρκίας.

Και η διατροφή, όπως αποκαλύπτουν οι πλέον ειδικοί, είναι το βασικό συστατικό για την επιτυχή θεραπεία.

Τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1, όπως η τιρζεπατίδη, έχουν αποδείξει την ιδιότητά τους να μειώνουν το βάρος, την πείνα και να βελτιώνουν δείκτες υγείας, όπως τη γλυκόζη και την αρτηριακή πίεση.

Ωστόσο, η μελέτη τονίζει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι απόλυτα, καθώς «πολλοί ασθενείς χάνουν λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο, ενώ οι περισσότεροι ανακτούν βάρος όταν σταματούν τη φαρμακευτική αγωγή».

Εδώ έρχεται ο κρίσιμος ρόλος της διατροφικής στρατηγικής, αναφέρουν οι ειδικοί: Όχι απλώς για ενίσχυση της απώλειας βάρους, αλλά για τη μακροχρόνια διατήρηση της και συνολική μεταβολική υγεία.

Το βάρος μας δεν αυξάνεται μόνο από τις θερμίδες – Η σωστή διατροφή

Οι οδηγίες απορρίπτουν τη μονόπλευρη προσέγγιση των χαμηλών θερμίδων και εστιάζουν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά της διατροφής.

Παράλληλα, εξηγούν ότι η αυστηρή θερμιδική στέρηση μπορεί να ενισχύσει την απώλεια βάρους βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα μειώνει τον μεταβολισμό και οδηγεί σε επαναπρόσληψη βάρους.

Αντί για δίαιτες χαμηλών θερμίδων, οι επιστημονικές εταιρείες προτείνουν υψηλής ποιότητας διατροφικά πρότυπα, όπως:

Μεσογειακή διατροφή

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension, βασίζεται σε κατανάλωση λαχανικών και φρούτων, άπαχου κρέατος, όπως κοτόπουλο και ψάρι, γαλακτοκομικών προϊόντων με χαμηλά λιπαρά και τη συμπερίληψη καλίου, μαγνησίου και ασβεστίου)

Δίαιτες φυτικής βάσης πλούσιες σε ίνες και καλά λιπαρά

Τα διατροφικά αυτά πρότυπα ενισχύουν τη δράση των GLP-1 φαρμάκων μειώνοντας την πείνα, βελτιώνοντας τη γλυκαιμική ισορροπία και προάγοντας όχι μόνο τη σωματική, αλλά και την ψυχική υγεία.

Τι συμβαίνει ότι δεν κάνουμε λάθος διατροφή και λαμβάνουμε GLP-1

Δυστυχώς, η πλειονότητα των ατόμων που λαμβάνουν τα νεότερα φάρμακα για την απώλεια βάρους (GLP-1) έχει χαμηλής ποιότητας διατροφή, με υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, μεγάλης ποσότητας ζάχαρης και κορεσμένων λιπαρών.

Αυτά όχι μόνο περιορίζουν την αποτελεσματικότητα των GLP-1, αλλά αυξάνουν και τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών όπως οι γαστρεντερικές διαταραχές, ελλείψεις βιταμινών και ιχνοστοιχείων απαραίτητων για τον οργανισμό και απώλεια της μυϊκής μάζας .

Οι 5 πυλώνες για τις νέες διατροφικές προτεραιότητες

Οι ειδικοί διατυπώνουν πέντε βασικές διατροφικές προτεραιότητες για τους ασθενείς που λαμβάνουν GLP-1:

Αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας. Στόχος είναι η προστασία και η διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Κατανάλωση σύνθετων υδατανθράκων και φυτικών ινών. Για την σωστή ρύθμιση της γλυκόζης και του εντερικού μικροβιώματος.

Υγιεινά λιπαρά (μονοακόρεστα, ω-3), αντί για κορεσμένα και τρανς λιπαρά.

Περιορισμός επεξεργασμένων τροφών, ζάχαρης και υπερβολικού αλατιού.

Συνεχή ενυδάτωση και κατανάλωση θρεπτικών τροφών αντί για ροφήματα με «κενές» θερμίδες, όπου ανήκουν τα αναψυκτικά, τα αλλαντικά κ.ά.

Εκπαίδευση και στήριξη για την απώλεια βάρους

Παρά την έντονη αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, οι ειδικοί τονίζουν στην ανακοίνωσή τους ότι η επιτυχία εξαρτάται και από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Ως εκ τούτου απαιτείται:

Διατροφική καθοδήγηση από διαιτολόγους

Συνεχής εκπαίδευση και ενθάρρυνση

Πολιτικές δημόσιας υγείας για πρόσβαση σε υγιεινές τροφές, ιδιαίτερα για ευάλωτους πληθυσμούς

Χωρίς αυτά, τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 μπορεί να προκαλέσουν, μεν, μείωση του βάρους, αλλά δεν θα έχουν σημαντικά οφέλη στη συνολική υγεία.

Επιπλέον, ελλείψει συνοδευτικής διατροφικής παρέμβασης, μπορεί να παρατηρηθούν:

Απώλεια μυϊκής μάζας

Υποσιτισμός

Ψυχολογικές δυσκολίες προσαρμογής

Γι΄ αυτό και οι ειδικοί προτείνουν ένταξη διατροφικής αξιολόγησης και καθοδήγησης στο βασικό θεραπευτικό σχήμα.

Σαφές μήνυμα: Η σωστή διατροφή είναι υποχρεωτική

Η νέα επιστημονική θέση που διατυπώθηκε από τους σημαντικότερους φορείς υγείας και διατροφής των ΗΠΑ συνοψίζεται σε μία πρόταση: «Η φαρμακευτική αγωγή χωρίς διατροφή είναι μισή θεραπεία».

Όπως καταλήγουν οι ειδικοί, οι GLP-1 είναι ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η απώλεια βάρους, απαιτείται:

Ποιοτική διατροφή

Υποστήριξη συμπεριφορικής αλλαγής

Συλλογική προσπάθεια από το ιατρικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν τα συμπεράσματα έτερης ανασκόπησης που δημοσιεύονται στην επιστημονική επιθεώρηση Obesity, θα πρέπει να δοθεί προσοχή και σε άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ανταπόκριση στη θεραπεία και την ποιότητα ζωής, όπως είναι η σωματική δραστηριότητα και ψυχική υγεία.

Παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να επικεντρώνονται οι επαγγελματίες υγείας (γιατροί, διατροφολόγοι κ.λπ.) που παρακολουθούν τα άτομα που βρίσκονται υπό αγωγή με τα νεότερα φάρμακα για την απώλεια βάρους.