Η απλή κίνηση που δείχνει πόσο γρήγορα γερνάμε

Είμαστε όσων χρονών νιώθουμε -που δεν είναι απαραίτητα ο ίδιος αριθμός, μέσα σε μια ημέρα. Κάποιοι κάνουμε τα δέοντα, ώστε να είμαστε όσο δείχνουμε.

Και αν η ταυτότητα μας αποκαλύπτει την αλήθεια της χρονολογικής μας ηλικίας, η βιολογική αποκαλύπτεται ξεκάθαρα από το αίμα μας.

Υπάρχει μια σειρά εγγενών και εξωγενών παραγόντων που έχουν ως συνέπεια να γερνάει ο οργανισμός του καθενός μας, με διαφορετικό ρυθμό.

Όπως; Οι επιλογές του τρόπου ζωής, όπως η διατροφή και το κάπνισμα, συν τις ασθένειες που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της βιολογικής ηλικίας -πέραν της χρονολογικής ηλικίας.

Δηλαδή, πρόκειται για παράγοντες που έχουν ως συνέπεια να γερνάει το σώμα μας πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Το 'γιατί' παρέμενε άγνωστο έως ότου ερευνητές του Michigan Medicine αποφάσισαν να δείξουν λίγη περισσότερη προσοχή στα στοιχεία που συνδέουν τη μυική αδυναμία, με μια σειρά αρνητικά αποτελέσματα για την υγεία -που σχετίζονται με τη γήρανση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο The Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, όσο πιο αδύναμη είναι η λαβή σου, τόσο μεγαλύτερη είναι η βιολογική σου ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε αν η δύναμη λαβής συσχετίζεται με τα μέτρα της επιτάχυνσης της ηλικίας της μεθυλίωσης του DNA (DNAm).

Tι είναι το DNAm;

Σύμφωνα με το Biology.gr “τα γονίδιά μας δεν εκφράζονται πάντα στα ίδια επίπεδα. Η ρύθμισή της έκφρασής τους υπόκειται και σε επιγενετικές τροποποιήσεις. Δηλαδή σε αλλαγές που δεν αφορούν την αλληλουχία των βάσεων του DNA.

Μια τέτοια αλλαγή είναι η μεθυλίωση του DNA, κατά την οποία προστίθενται μεθυλομάδες πάνω στο DNA, γεγονός που επηρεάζει –και συγκεκριμένα καταστέλλει- την έκφραση γονιδίων”.

Οι επιστήμονες από το Michigan Medicine μοντελοποίησαν τη σχέση μεταξύ βιολογικής ηλικίας και δύναμης πρόσφυσης 1.274 μεσήλικων και μεγαλύτερων ενηλίκων, χρησιμοποιώντας τρία “ρολόγια επιτάχυνσης ηλικίας” -βασισμένα στη μεθυλίωση του DNA “τη διαδικασία που παρέχει μοριακό βιοδείκτη και εκτιμητή του ρυθμού γήρανσης”.

Πώς διαπιστώθηκε η σύνδεση λαβής και επιτάχυνσης της γήρανσης

Τα "ρολόγια" διαμορφώθηκαν αρχικά από διάφορες μελέτες που εξέταζαν τον διαβήτη, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, τον καρκίνο, τη σωματική αναπηρία, τη νόσο του Αλτσχάιμερ, τη φλεγμονή και την πρώιμη θνησιμότητα.

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι οι ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες έδειξαν συσχέτιση μεταξύ της χαμηλότερης δύναμης πρόσφυσης και της βιολογικής επιτάχυνσης της ηλικίας στα "ρολόγια μεθυλίωσης του DNA".

Ο επικεφαλής συγγραφέας και αναπληρωτής καθηγητής φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο του Michigan, Mark Peterson δήλωσε ότι “γνωρίζουμε πως η μυϊκή δύναμη είναι προγνωστικός παράγοντας μακροζωίας και ότι η αδυναμία είναι ισχυρός δείκτης ασθενειών και θνησιμότητας.

Για πρώτη φορά, βρήκαμε ισχυρές ενδείξεις βιολογικής σχέσης μεταξύ της μυϊκής αδυναμίας και της πραγματικής επιτάχυνσης της βιολογικής ηλικίας.

Αυτό υποδηλώνει ότι εάν διατηρήσετε τη μυϊκή σας δύναμη καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής σας, είστε σε θέση να προστατεύσετε από πολλές κοινές ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία.

“Γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας ασθενειών και θνησιμότητας, αλλά τώρα γνωρίζουμε ότι η μυϊκή αδυναμία θα μπορούσε να είναι το νέο κάπνισμα”.

Η πραγματική δύναμη αυτής της μελέτης ήταν στα οκτώ έως 10 χρόνια παρατήρησης, στα οποία η χαμηλότερη δύναμη πρόσφυσης προέβλεπε ταχύτερη βιολογική γήρανση. Αυτή μετρήθηκε έως και μια δεκαετία αργότερα.

Η δύναμη της λαβής 'δείχνει' και άλλα προβλήματα υγείας

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η χαμηλή δύναμη πρόσφυσης της λαβής είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός προγνωστικός παράγοντας δυσμενών συμβάντων υγείας.

Έχει διαπιστωθεί πως η δύναμη της λαβής είναι καλύτερος προγνωστικός παράγοντας καρδιαγγειακών συμβάντων -όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου-, από τη συστολική αρτηριακή πίεση -το κλινικό χαρακτηριστικό για την ανίχνευση καρδιακών διαταραχών.

Ο Dr. Peterson και η ομάδα του έδειξαν στο παρελθόν μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της αδυναμίας της λαβής και της χρόνιας νόσου και της θνησιμότητας μεταξύ των πληθυσμών.

Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης, δείχνουν πως οι κλινικοί γιατροί έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν τη χρήση της δύναμης λαβής ως τρόπο ελέγχου ατόμων για μελλοντικό κίνδυνο λειτουργικής έκπτωσης, χρόνιων ασθενειών και ακόμη και πρώιμης θνησιμότητας.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτείται μελλοντική έρευνα, ώστε να κατανοηθεί η σχέση μεταξύ της δύναμης λαβής και της επιτάχυνσης της ηλικίας.

Συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι φλεγμονώδεις καταστάσεις συμβάλλουν στην αδυναμία και τη θνησιμότητα που σχετίζεται με την ηλικία.

