Η BAUSCH Health Ελλάδας ξεκινά κλινική μελέτη για το VIRAZOLE®, σε ασθενείς με COVID-19

Η BAUSCH Health Ελλάδας, θυγατρική της BAUSCH Health Companies Inc., ανακοίνωσε σήμερα ότι συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα κλινικών δοκιμών, το οποίο αξιολογεί μια πειραματική χρήση του VIRAZOLE® (Ριμπαβιρίνη για εισπνεόμενο διάλυμα, USP), σε συνδυασμό με την πρότυπη θεραπεία νοσηλευόμενων ενήλικων ασθενών, με αναπνευστική δυσχέρεια, λόγω της COVID-19. Επειδή η ριμπαβιρίνη είναι ένα συνθετικό νουκλεοτίδιο, που λειτουργεί για να σταματήσει τον ιικό πολλαπλασιασμό, το VIRAZOLE® ίσως είναι αποτελεσματικό στη μείωση της σοβαρότητας της λοίμωξης από COVID-19. Η κλινική μελέτη ξεκίνησε, στην Ελλάδα, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, 2021.

Το αρχικό πρωτόκολλο της μελέτης είναι μια επεμβατική δοκιμή ανοικτού σχεδιασμού, που θα αξιολογήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του VIRAZOLE® σε νοσηλευόμενους ενήλικες ασθενείς, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι είναι θετικοί στην COVID-19 και, ως αποτέλεσμα της λοίμωξης, έχουν σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια. Δύο ενεργά σκέλη της μελέτης θα συγκρίνουν διαφορετικά δοσολογικά σχήματα του VIRAZOLE®, σε συνδυασμό με την πρότυπη θεραπεία. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μελέτη μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04551768

Ο κ. Ιάκωβος Μιχαλίτσης, Γενικός Διευθυντής της BAUSCH Health Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα, με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η BAUSCH Health ξεκινά αυτήν την κλινική δοκιμή στην Ελλάδα, για να αξιολογήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του VIRAZOLE®, στη μείωση της σοβαρότητας της μόλυνσης από COVID-19, σε ενήλικες ασθενείς. Ελπίζουμε ότι αυτή η μελέτη και τα αποτελέσματά της, θα συνδράμουν να παρουσιάσουμε μια ακόμη θεραπευτική επιλογή για τον ιό, που ενδεχομένως, θα βοηθήσει τους ασθενείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς ξεκινάμε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ιατρούς και τους εθελοντές αυτής της κλινικής δοκιμής, μιας καιχωρίς τη συμμετοχή τους η έρευνά μας δεν θα ήταν δυνατή».





Σχετικά με το VIRAZOLE®

Το VIRAZOLE® είναι, ήδη, εγκεκριμένο σε πολλές χώρες παγκόσμια, για τη θεραπεία νοσηλευόμενων βρεφών και μικρών παιδιών, με σοβαρές λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, λόγω του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού.

Το VIRAZOLE® δεν είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα.

Σχετικά με τη BAUSCH Health Ελλάδας

Η BAUSCH Health Ελλάδας αποτελεί μια σύγχρονη και καινοτόμο φαρμακευτική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στην Ελληνική αγορά το 2005 και απασχολεί 73 εργαζόμενους συνολικά. Αναπτύσσει και προωθεί συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα φαρμακείου, ιατρικά σκευάσματα και εξαρτήματα για ποίκιλες θεραπευτικές κατηγορίες ενώ κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της Οφθαλμολογίας. Η εταιρεία ανήκει στον πολυεθνικό Όμιλο BAUSCH Health Companies Inc., με έδρα το Quebec του Καναδά και 22.000 υπαλλήλους παγκοσμίως, ενώ είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τορόντο. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα, ιατρικά εργαλεία και εξαρτήματα της BAUSCH Health, αποτελούν προϊόντα υψηλής ποιότητας, εξειδίκευσης και τεχνολογίας στο χώρο της Υγείας. Ορισμένα σημαντικά εμπορικά σήματα τηςεταιρείας μας είναι τα Biotrue®, Renu®, Niflamol®, Mysimba®, Procef®, Counterpain®, Ezixin®, Ocuvite®, Vidilac®, Artelac®, Yellox & Dexamytrex®. Κάθε μέρα, 150 εκατομμύρια άνθρωποι εμπιστεύονται τα προϊόντα της Bausch Health, παγκοσμίως. To όραμα της BAUSCH Health Ελλάδας είναι να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων, με τα κορυφαία προϊόντα Υγείας που διαθέτει, αλλά και να καταστεί διαχρονικά ένας έμπιστος συνεργάτης υγείας. Το 2020, η BAUSCH Health Ελλάς αναδείχθηκε ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας το βραβείο 2ης θέσης στην έρευνα Best Workplaces® 2020 για την Ελλάδα.