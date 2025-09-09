Ηράκλειο: Καλά στην υγεία του ο ασθενής που τραυματίστηκε όταν έσπασε αγωγός – Η ανακοίνωση του ΠΑΓΝΗ

Τμήμα γύψινης ψευδοροφής κατέρρευσε στο ΠΑΓΝΗ όταν έσπασε αγωγός νερού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ασθενής και να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία.

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όταν έσπασε αγωγός νερού μέσα σε θάλαμο νοσηλείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ασθενής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα. Ο αγωγός, που βρίσκεται στην οροφή του θαλάμου, υπέστη σοβαρή βλάβη με αποτέλεσμα να πέσει μεγάλη ποσότητα νερού και να υποχωρήσει τμήμα της οροφής πέφτοντας πάνω σε κρεβάτι όπου κοιμόταν ασθενής. Ο άτυχος άνδρας χτύπησε στο κεφάλι και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα ενώ υποβλήθηκε και σε αξονική τομογραφία ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Η απότομη εισροή νερού προκάλεσε πανικό στους υπόλοιπους νοσηλευόμενους. Οι ασθενείς, τρομαγμένοι, πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους πιστεύοντας αρχικά ότι σημειώθηκε σεισμός. Πολύ γρήγορα όμως διαπίστωσαν ότι η αιτία ήταν η σοβαρή ζημιά στον αγωγό.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το δωμάτιο, όπου νοσηλεύονται συνολικά έξι άτομα, πλημμύρισε. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έσπευσε στο σημείο προκειμένου να απομακρύνει τα νερά και να διασφαλίσει την ασφάλεια των ασθενών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ερωτήματα για την κατάσταση των υποδομών στο ΠΑΓΝΗ, ενώ οι συγγενείς των νοσηλευομένων ζητούν απαντήσεις για το πώς είναι δυνατόν να σημειώνεται τέτοια βλάβη μέσα σε κλινική νοσοκομείου.

Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαίωνε το περιστατικό και ενημέρωνε πως ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Αναφορά συμβάντος στη Καρδιολογική κλινική

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σχετικά με το συμβάν στη Καρδιολογική κλινική σας αναφέρουμε τα εξής:

Περί την 03:30 π.μ. στις 09/09/25, στο θάλαμο 50 της Καρδιολογικής κλινικής, διαπιστώθηκε διαρροή ύδατος και υποχώρηση τμήματος της γύψινης ψευδοροφής, όπου ένα κομμάτι της, έπεσε στην κλίνη ασθενούς, που ευτυχώς του προξένησε μικρές εκδορές στην μετωπιαία χώρα.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, η οποία διαπίστωσε ότι η διαρροή προερχόταν από καζανάκι τουαλέτας του υπερκείμενου ορόφου και η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα.

Ο ασθενής εξετάστηκε από τους εφημερεύοντες ιατρούς, ήταν σε καλή κλινική κατάσταση αλλά και για προληπτικούς λόγους υποβλήθηκε και σε CT εγκεφάλου χωρίς κάποιο παθολογικό εύρημα».