Κοροναϊός: Ο ιός εξαπλώνεται όμως διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα οι θανατηφόρες επιπλοκές

Μπορεί ο κοροναϊός να εξαπλώνεται ραγδαία εκτός των συνόρων της Κίνας, όμως η επιστημονική κοινότητα διαπιστώνει ότι τα θανατηφόρα κρούσματα είναι περιορισμένα. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να προκαλεί σε καμία περίπτωση τον εφησυχασμό και μάλιστα ο παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί ότι είναι πιθανό να εκδηλωθεί πανδημία. Επίσης φαίνεται ότι ο ιός ήρθε για να μείνει παρουσιάζοντας «συμπεριφορά» αντίστοιχη με τη γρίπη, η οποία κάθε χρόνο προκαλεί επιδημίες στις περισσότερες χώρες του κόσμου, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής και Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών η θνητότητα είναι της τάξης του 2%, δηλαδή στα 100 άτομα που θα νοσήσουν τα 2 αναμένεται να χάσουν τη ζωή τους. Όπως εξηγεί ο πρύτανης, η θνητότητα θεωρείται ότι στην πραγματικότητα είναι μικρότερη καθώς ο παρονομαστής του κλάσματος [θάνατοι από τον ιό προ τα κρούσματα] εκτιμάται στην πραγματικότητα μεγαλύτερος αφού ασθενείς που εμφανίζουν ήπια συμπτωματολογία δε θα αναζητήσουν ιατρική φροντίδα και δε θα καταγράφονται ως άτομα που προσβλήθηκαν από τον ιό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φεβρουάριο παρατηρείται μείωση στα νέα κρούσματα. Για πρώτη φορά, ο αριθμός των εξιτηρίων των ασθενών με κοροναϊό είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των νέων κρουσμάτων. Εφόσον συνεχιστεί αυτή η μείωση, υπολογίζεται ότι μέχρι τέλος Μαρτίου η επιδημία θα έχει περιοριστεί σημαντικά. Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων εκτός Κίνας, και συγκεκριμένα σε Νότια Κορέα, Ιταλία, Ιράν καθώς και το πρώτο κρούσμα σε Λίβανο και Ισραήλ, υποδηλώνει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι δεν έχει διευκρινιστεί η αλυσίδα μετάδοσης του ιού σε όλα τα νέα κρούσματα. Υπάρχουν περιπτώσεις, κυρίως στο Ιράν, όπου δεν έχει αποσαφηνιστεί σαφώς η επιδημιολογική σύνδεση με γνωστό κρούσμα ή φορέα. Τόσο λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και το Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ δε μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο πανδημίας.

Πρόγνωση

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτει ότι:

80% των ασθενών εμφανίζουν ήπια συμπτώματα 14% σοβαρή νόσος όπως πνευμονία

5% πολύ σοβαρή νόσος όπως αναπνευστική ανεπάρκεια, σηπτικό σοκ

2% θανατηφόρος νόσος με την πιθανότητα να αυξάνεται με την ηλικία και με την παρουσία συμπαραμαρτούντων νοσημάτων (καρδιαγγειακά, καρκίνο, ανοσοανεπάρκεια)

0,2% θνητότητα σε ασθενείς κάτω των 39 ετών

Υψηλό ποσοστό ενδονοσοκομειακής μετάδοσης μεταξύ ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και νοσηλευόμενων ασθενών έως 30%

Θεραπεία

Υποστηρικτική αγωγή Ευρέως φάσματος αντι-ιικοί παράγοντες (ρεμδεσιβίρη, λοπιναβίρη/ριτοναβίρη, ιντερφερόνη-β)

Εμβόλιο (πλατφόρμες παρασκευής αντίστοιχων εμβολίων για το SARS-MERS, νεότερες τεχνολογίες βασιζόμενες στο αγγελιαφόρο mRNA)

Πλάσμα αίματος ασθενών που έχουν θεραπευτεί και περιέχει αντισώματα έναντι του ιού μπορεί δυνητικά να βοηθήσει βαρέως πάσχοντες ασθενείς

Εξωσωματική υποστήριξη της ζωής με ειδική μεμβράνη οξυγόνωσης (ECMO) σε επιλεγμένους ασθενείς με σοβαρού βαθμού αναπνευστική ανεπάρκεια και υποξυγοναιμία – είναι ιδιαίτερα ακριβή τεχνική, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό, και η αποτελεσματικότητά της δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς (The Journal of the American Medical Association, 19/02/20)

Πάνω από 80 κλινικές μελέτες στην Κίνα για να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα διαφορετικών προσεγγίσεων έναντι του κοροναϊού (Nature Reviews Drug Discovery 15/02/20)

Πρόληψη

Απλά μέτρα υγιεινής τακτικό πλύσιμο των χεριών κάλυψη του στόματος στο βήχα ή το φτέρνισμα τακτική απολύμανση των χώρων που συναθροίζονται άτομα εθελοντική απομόνωση ατόμων που έχουν συμπτώματα ιογενούς λοίμωξης