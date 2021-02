Μαγιορκίνης: Πόσο μεταδοτική είναι τελικά η βρετανική μετάλλαξη

Με μια φράση από τη σειρά της HBO για το Chernobyl συνοδεύει ο Γκίκας Μαγιορκίνης την ανάρτησή του με την οποία επεξηγεί το τι συμβαίνει με τη μεταδοτικότητα της βρετανικής μετάλλαξης, βάσει των όσων έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά. Με την ίδια φράση είχε συνοδεύσει άλλωστε και προηγούμενη ανάρτησή του, αφήνοντας αιχμές για το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα επιστημονικά δεδομένα κατά το δοκούν, στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας.

Στην ανάρτησή του ο επίκουρος καθηγητής και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, παραθέτει τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις σχετικά με την μεταδοτικότητα της βρετανικής μετάλλαξης τονίζοντας πως από τα έως τώρα δεδομένα προκύπτει πως η μεταδοτικότητα του βρετανικού στελέχους είναι πιο χαμηλή από τους αρχικούς υπολογισμούς.

"Φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο της υψηλότερης μεταδοτικότητας του νέου στελέχους (βρετανικό) αλλά σε σαφώς πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ότι είχαν αρχικά υπολογισθεί. Αυτά τα σχετικά χαμηλά επίπεδα αυξημένης μεταδοτικότητας δεν επαρκούν για να εξηγήσουν την ένταση του τρίτου κύματος στο Ην.Βασίλειο ή στην Πορτογαλία (ή κάπου αλλού)", καταλήγει χαρακτηριστικά ο κ. Μαγιορκίνης.

Η τοποθέτηση του κ. Μαγιορκίνη αναλυτικά:

"To be a scientist is to be naive. We are so focused on our search for the truth we fail to consider how few actually want us to find it." v2

Σχετικά με την βρετανική μετάλλαξη και την αυξημένη μεταδοτικότητά της.

Οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για αύξηση του Rt κατά 0.57 και 0.7 κάτι που θα ήταν ισοδύναμο από 70% έως και 100% πιο μεταδοτικό. (PHE Technical briefing 1)

Στη συνέχεια έγινε η εκτίμηση για αύξηση μεταδοτικότητας (secondary attack rate) που είναι 50% υψηλότερο υποβαθμίζοντας έτσι την μεταδοτικότητα κατά 20% σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις (PHE Technical briefing 2)

Στην 3η έκδοση του briefing η αύξηση της μεταδοτικότητα όπως υπολογίζεται από το attack rate υπολογίζεται στο 33% υποβαθμίζοντα και άλλο 17% σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. (PHE Technical briefing 3).

Στην 4η έκδοση του briefing δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για την μεταδοτικότητά του.

Στην 5η έκδοση ωστόσο υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο η μεταδοτικότητα σε 20-30% δηλαδή 2-3 φορές χαμηλότερη από ότι είχε αρχικά δηλωθεί.

Θεωρώ ότι αυτές οι εκτιμήσεις μεταδοτικότητας θα υποβαθμιστούν ελαφρώς προς τα κάτω. Γιατί; Υπάρχουν ακόμα αρκετά τεχνικά προβλήματα στον υπολογισμό του variant όπως για παράδειγμα ότι στους υπολογισμούς πλέον μπαίνουν μόνο δείγματα που είχαν ικανοποιητικό φορτίο και ξεκάθαρα σήματα σε όλα τα γονίδια κάτι που λειτουργεί υπερ το variant (καθότι στο varian ανιχνεύεται 1 γονίδιο λιγότερο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ανίχνευση των άλλων 2 στόχων να γίνεται σε μικρότερους κύκλους).

Με απλά λόγια φαίνεται ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο της υψηλότερης μεταδοτικότητας του νέου στελέχους (βρετανικό) αλλά σε σαφώς πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ότι είχαν αρχικά υπολογισθεί.

Αυτά τα σχετικά χαμηλά επίπεδα αυξημένης μεταδοτικότητας δεν επαρκούν για να εξηγήσουν την ένταση του τρίτου κύματος στο Ην.Βασίλειο ή στην Πορτογαλία (ή κάπου αλλού)...".

Η πλήρης φράση από τη σειρά, που χρησιμοποίησε ο Γκίκας Μαγιορκίνης:

"To be a scientist is to be naive. We are so focused on our search for truth, we fail to consider how few actually wants us to find it. But it is always there, whether we see it or not, whether we choose to or not. The truth does not care about our needs or wants. It doesn’t care about our governments, our ideologies our religions. It will lie in wait for all time. And this at last, is the gift of Chernobyl. Where once I would fear the cost of truth, now I only ask, what is the cost of lies?"

