Νέα εποχή στις επεμβάσεις καρδιάς φέρνει η τεχνολογία στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική

Χάρη στην υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, όπως παρουσιάστηκαν στο 1ο Παγκόσμιο Forum για την Ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική - Inaugural Forum of the Endoscopic Cardiac Surgery, «The Edge of tomorrow» που διοργάνωσε η Ένωση Ενδοσκόπων Καρδιοχειρουργών (Endoscopic Cardiac Surgeons Club) στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Στο κατάμεστο κτήριο του Μ2, οι πλέον διακεκριμένοι ενδοσκόποι καρδιοχειρουργοί και καρδιολόγοι από όλο τον κόσμο παρευρέθηκαν στην πρώτη παγκόσμια επιστημονική συνάντηση για την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, μία συνάντηση τεράστιας σημασίας για τη σύγχρονη ιατρική που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την καρδιοχειρουργική και τη μετάβασή της στο αύριο.

Οι σύνεδροι, φορώντας ειδικά γυαλιά, είχαν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο και σε πολύ υψηλή ποιότητα την αναμετάδοση τρισδιάστατων εικόνων ενδοσκοπικών καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων απευθείας από τις χειρουργικές αίθουσες του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, μία εκ των επεμβάσεων που αναμεταδόθηκαν live σε 3D πραγματοποιήθηκε σε μία 78χρονη γυναίκα, από τον διάσημο καρδιοχειρουργό και πρόεδρο της ECSClub, Patrick Perier, που πραγματικά εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους. Όπως τόνισε και ο ίδιος, η γνώση αυτών των καινοτόμων εξελίξεων στον τομέα της ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής είναι κάτι που πρέπει να διδαχθεί στον ιατρικό κόσμο, καθώς έχει τεράστια σημασία ειδικά για ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι 300 κορυφαίοι καρδιοχειρουργοί που βρίσκονταν στο ακροατήριο, παρακολούθησαν μαγνητοσκοπημένες ενδοσκοπικές επεμβάσεις καρδιάς από τα μεγαλύτερα καρδιοχειρουργικά κέντρα του κόσμου.

Οι εντυπωσιακές εξελίξεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, συνετέλεσαν στην εμβάθυνση της γνώσης ως προς τη διάγνωση και αντιμετώπιση των δομικών παθήσεων της καρδιάς, της στεφανιαίας νόσου, καθώς και της αντιμετώπισης της κολπικής μαρμαρυγής, μέσω της συσχέτισης της κλινικής εικόνας, της απεικόνισης (με υπερηχοκαρδιογράφημα, αξονική και μαγνητική καρδιάς, ηλεκτροφυσιολογική απεικόνιση κλπ) καθώς και των τρισδιάστατων ενδοσκοπικών εικόνων υψηλής ανάλυσης από το χειρουργείο.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά ο Δρ. Αντώνιος Πίτσης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και αναγνωρισμένος διεθνώς ως πρωτοπόρος στον τομέα της Ενδοσκοπικής Καρδιοχειρουργικής, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις ο καρδιοχειρουργός θα έχει πλέον τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει το χειρουργείο ελάχιστα επεμβατικά, δηλαδή, χωρίς διάνοιξη στέρνου, καθώς η πρόσβαση στην καρδιά θα γίνεται μέσω πολύ μικρών τομών. Η καινοτόμα αυτή διαδικασία έχει πολύ καλύτερα χειρουργικά αποτελέσματα και μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης αίματος, ενώ οι ελάχιστες τομές δεν θα αφήνουν ουλές. Παράλληλα, για τον ασθενή, ο μετεγχειρητικός πόνος, αλλά και ο χρόνος νοσηλείας μειώνονται αισθητά. Η παραμονή στην εντατική θα είναι μόνο για ένα βράδυ, με αποτέλεσμα την ταχύτερη ανάρρωση και τη γρήγορη επιστροφή στην εργασία και στις καθημερινές δραστηριότητες.

Την επίσημη έναρξη του 1ου Παγκόσμιου Forum για την Ενδοσκοπική Καρδιοχειρουργική «The Edge of tomorrow» πραγματοποίησε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Χρήστος Αποστολόπουλος, επισημαίνοντας τη σημαντική προσφορά του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης στον τομέα της ενδοσκοπικής καρδιοχειρουργικής. «Το Ιατρικό Διαβαλκανικό συνεχίζει να οδηγεί τις εξελίξεις στην ιατρική, στηρίζει υψηλού επιστημονικού επιπέδου εκδηλώσεις, πιστεύει ότι η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική είναι το μέλλον. Το Ιατρικό Διαβαλκανικό μπορεί αυτό το μέλλον και αυτές τις υπηρεσίες του αύριο να τις προσφέρει σήμερα. Έτσι, παραμένουμε πιστοί στο μότο μας να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το τέλος των εργασιών της πρώτης μέρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα ενδοσκοπικά καρδιοχειρουργικά κέντρα στον κόσμο, όπου όλες οι δομικές παθήσεις της καρδιάς, οι παθήσεις των βαλβίδων, καθώς και η αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής αντιμετωπίζονται με την ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του forum, το lobby του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης γέμισε από νέα καινοτόμα χειρουργικά προϊόντα και εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν με τη χρήση τους στη διευκόλυνση της μετάβασης της καρδιοχειρουργικής στην εποχή του μέλλοντος.