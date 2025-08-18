Έγκαυμα: Πρώτες βοήθειες και τι θα πρέπει να κάνουμε άμεσα

Η έκβαση του εγκαύματος εξαρτάται όχι μόνο από την αιτία που το προκάλεσε, την έκταση και τη σοβαρότητά του, αλλά και από την άμεση και σωστή παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα ελαφρά εγκαύματα, που συνήθως ονομάζονται εγκαύματα πρώτου βαθμού, μπορούν συχνά να συμβούν στο σπίτι αλλά και εκτός σπιτιού.

Οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές, από τα ατυχήματα στην κουζίνα μέχρι το καυτό νερό στο μπάνιο. Τα εγκαύματα πρώτου βαθμού μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σπίτι με βασικές πρώτες βοήθειες, αλλά για πιο σοβαρά εγκαύματα πρέπει να επισκεφθείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Πώς αντιμετωπίζουμε τα εγκαύματα

Αν το έγκαυμα οφείλεται σε υψηλή θερμοκρασία (π.χ. καυτό νερό, φωτιά):

Ρίξτε για αρκετή ώρα άφθονο κρύο νερό (βρύσης ή από μπουκάλι)

Ρίξτε ιωδιούχο διάλυμα (betadine) ή απλώστε ειδικό τζελ κατά των εγκαυμάτων.

Στη διάρκεια του πρώτου 24ώρου από το έγκαυμα μπορείτε να αλείφετε την περιοχή με το τζελ κάθε δύο ώρες.

Εάν το έγκαυμα μοιάζει βαθύ, εκτεταμένο ή γενικά σάς κάνει να ανησυχείτε, επικοινωνήστε με γιατρό.

Εάν παρουσιαστούν φουσκάλες, μην τις σπάσετε γιατί μπορεί να μολυνθούν. Εάν ανοίξουν από μόνες τους, βάλτε τοπικά μια αντιμικροβιακή αλοιφή.

Εάν παρουσιάσει έντονη φαγούρα ή σοβαρό εξάνθημα, ή ανεβάσετε πυρετό, πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό.

Τι είναι το έγκαυμα;

Το έγκαυμα είναι ένας τραυματισμός του δέρματος ή/και των βαθύτερων ιστών που προκαλείται από την έκθεσή τους σε θερμότητα, ψύχος, ηλεκτρισμό, χημικές ουσίες, τριβή ή ακτινοβολία. Ανάλογα με το βάθος και την έκτασή του, διακρίνεται σε βαθμούς: τα εγκαύματα πρώτου βαθμού επηρεάζουν μόνο το εξωτερικό στρώμα του δέρματος (επιδερμίδα), τα δευτέρου βαθμού φθάνουν στα βαθύτερα στρώματα και σχηματίζουν φουσκάλες, ενώ τα τρίτου ή και τέταρτου βαθμού καταστρέφουν όλους τους ιστούς έως και τους μύες ή τα οστά.

Η σοβαρότητα του εγκαύματος καθορίζει και τη θεραπεία του, με τα σοβαρότερα να απαιτούν άμεση και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα για την πρόληψη επιπλοκών, όπως μόλυνση ή απώλεια λειτουργικότητας