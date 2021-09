Παπαευαγγέλου: Μάσκες και τεστ περιορίζουν κατά 85% την μετάδοση του ιού στα σχολεία

Ακόμη και σε περιβάλλον με εκτεταμένη διασπορά της Μετάλλαξης Δέλτα η χρήση της μάσκας σε συνδυασμό με τακτικούς ελέγχους μπορούν να περιορίζουν κατά 85% τη μετάδοση του κορονοϊού, ανέφερε Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία του κορονοϊού, επικαλούμενη μελέτη που είναι υπό δημοσίευση στην Αμερική.

ADVERTISING

Παράλληλα η καθηγήτρια σημείωσε πως η επιδημία σημειώνει σαφή σταθεροποίηση. Όπως είπε διαφαίνεται ύφεση κατά τις τελευταίες 15 μέρες όσον αφορά στα κρούσματα. Αντίθετα ο αριθμός των διασωληνωμένων και οι θανάτων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Ο δε επταήμερος κυλιόμενος μέσος όρος είναι 2274 κρούσματα ανά ημέρα παρουσιάζοντας μείωση 20% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα αν και διατηρήθηκε σταθερός ο αριθμός των τεστ. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι ο δείκτης θετικότητας έχει μειωθεί μέσα σε 3 εβδομάδες από 3,4% στο 2,4%.

Σημειώνεται ότι η διάμεση ηλικία των νέων κρουσμάτων διατηρείται πλέον στα 35 έτη.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία αύξηση στις μητροπολιτικές πόλεις. Μάλιστα σε Αθήνα Θεσσαλονίκη κρίνεται ικανοποιητική η πορεία αλλά τις παρακολουθούμε στενά.

Επίσης σύμφωνα με τον επιδημιολογικό χάρτη, αυξημένο φορτίο παρουσιάζουν αρκετές περιοχές όπως η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Ευρυτανία, η Ροδόπη, τα Γιάννενα και περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο.

Λειτουργία Σχολείων

Στην περσινή σχολική χρονιά, οι τάξεις έκλειναν μετά το πρώτο κρούσμα με στόχο τον περιορισμό από τα παιδιά στους γονείς και στους παππούδες. Αντίθετα με ό,τι ίσχυε πέρσι τα σχολικά τμήματα δεν θα κλείνουν λόγω ενός κρούσματος και θα γίνονται rapid και self test για τον έλεγχο διασπορά του ιού στα σχολεία, τόνισε η κα Παπαευαγγέλου.

«Η φιλοσοφία λειτουργίας των σχολείων αλλάζει ριζικά» τόνισε η κ. Παπαευαγγέλου και εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει για 2 λόγους:

Σημαντική κάλυψη του ενήλικου πληθυσμού έχει αυξήσει την προστασία. «Άρα δε δικαιολογείται επιβάρυνση των παιδιών για τη διάσωση των μεγαλύτερων» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, τα self test θa συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της διασποράς καθώς έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να εντοπίσει τους ασυμπτωματικούς και τους προσυπτωματικούς. Γι αυτό το λόγο, θα είναι υποχρεωτικά τα 2 self test την εβδομάδα για ανεμβολίαστους μαθητές. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα υποβάλλονται σε self τεστ μόνο αν αποτελούν στενή επαφή κρούσματος. Παράλληλα, δε θα εγκαταλειφθεί η χρήση μάσκας, η τήρηση της υγιεινής χεριών και άλλα μέτρα.

H κ. Παπαευαγγέλου πρόβλεψε την αύξηση των κρουσμάτων αρχικά αλλά εξήγησε ότι αυτό δεν θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία.

«Περιμένουμε αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά, λόγω του ελέγχου που θα διενεργήσουμε σε ασυμπτωματικά παιδιά. Μετά από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων, περιμένουμε μείωση των κρουσμάτων, εφόσον τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ανάλογα με την πορεία της πανδημίας», είπε στη συνέχεια.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις