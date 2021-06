Self test: Παράταση δύο μηνών για διάθεση από τα φαρμακεία ζητά το Υπ. Υγείας

Συνάντηση περίπου 2 ωρών είχαν σήμερα στο Υπουργείο Υγείας οι εκπρόσωποι των φαρμακοποιών με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, κατά την οποία συζήτησαν θέματα του κλάδου. Βασικότερο ζήτημα αποτέλεσε υπόθεση της διάθεσης των self test από τα φαρμακεία. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Άκης Σκέρτσος και η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων κ. Ειρήνη Μαρκάκη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης θεσμικά ζητήματα του κλάδου καθώς επίσης και τα χρονοδιαγράμματα για την επίλυση τους, στο πλαίσιο λειτουργίας της σχετικής Ομάδας Εργασίας που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας.

Επιδίωξη του Υπουργείου είναι άλλωστε τα εν λόγω τεστ να συνεχίζουν να διατίθενται από τα φαρμακεία και μετά τις 19 Ιουνίου, όταν και θα έληγε η διάθεση τους από το εν λόγω κανάλι.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δεν ήταν αντίθετος στη συνέχιση της διάθεσης των self test από τα φαρμακεία της χώρας, αλλά ήθελε διαβεβαιώσεις πως δεν θα διατεθούν από άλλα κανάλια, όπως τα super market, ενώ θα εισακουστούν και άλλα πάγια αιτήματα του κλάδου.

Οι κ.κ. Κοντοζαμάνης και Σκέρτσος τόνισαν για ακόμη μια φορά τη μεγάλη σημασία του προγράμματος δωρεάν διάθεσης των self tests σε ομάδες του πληθυσμού προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά και μετάδοση του κορονοϊού και να επιτευχθεί ταχύτερα η επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας.

Εξήραν τη συμβολή των φαρμακοποιών και των φαρμακαποθηκών στην επιτυχία του προγράμματος και ζήτησαν από τον ΠΦΣ τη συνέχιση της διάθεσης των αυτοδιαγνωστικών τεστ. Για τις περιοχές στις οποίες θα υπάρξει αδυναμία διάθεσης από τα φαρμακεία η Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης.

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Απόστολος Βαλτάς δεσμεύτηκε να θέσει άμεσα το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο ζήτησε από τους Φαρμακοποιούς να συνεχίσουν τη διάθεση των self test για ακόμη 2 μήνες και αν υπάρχουν περιοχές που αδυνατούν τα φαρμακεία να τα διαθέσουν, όπως για παράδειγμα η Πάτρα, θα χρησιμοποιήθούν εναλλακτικά δίκτυα διανομής.

Η πλευρά των φαρμακοποιών φέρεται να μην αρνείται την πρόταση, αλλά με επιφυλάξεις και σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση πέφτει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ που θα συνεδριάσει σχετικά.

Να αναφέρουμε ότι στην πλευρά των φαρμακοποιών δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο, με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής να ανακοινώνει σήμερα, ότι εξ αρχής είχε σοβαρές επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των self test, τα οποία η κυβέρνηση ήθελε να διακινήσουμε στους πολίτες. "Τα στοιχεία πλέον μας επιβεβαιώνουν ότι το 90% των θετικών self test είναι ψευδώς θετικά. Είχαμε σοβαρές αντιρρήσεις επίσης και για την πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που στηρίζονταν εξ ολοκλήρου στην ατομική ευθύνη των πολιτών. Η κυβέρνηση σκέφτεται να συνεχίσει αυτήν την αποτυχημένη επιδημιολογική επιτήρηση προτείνοντας ως «αντάλλαγμα» να δει με θετικό μάτι τα χρόνια θεσμικά προβλήματα των φαρμακοποιών, την ίδια ώρα που το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ πήρε απόφαση να μετακυλήσει το clawback των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τις εισαγωγικές εταιρείες στα φαρμακεία. Ουσιαστικά όχι μόνο δεν επιβραβεύουν την προσπάθεια και την ταλαιπωρία των φαρμακείων αλλά τους βάζουν και καινούργιο χαράτσι. Για τους παραπάνω λόγους ο Φ.Σ.Α. δεν μπορεί να συνεχίσει να διαθέτει τα self test".