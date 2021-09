Τα εξαιρετικά νέα για όσους έπρεπε να αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά με υψηλά λιπαρά

Τα λίπη των γαλακτοκομικών προϊόντων είχαν "στοχοποιηθεί" ως υπεύθυνα για αύξηση κινδύνου καρδιαγγειακών νόσων. Για την ακρίβεια, υπάρχει γενικά εκεί έξω η άποψη πως τα γαλακτοκομικά με πλήρη λιπαρά είναι χρήσιμο να αποφεύγονται, λόγω του κορεσμένου λίπους.

Πρόσφατη μελέτη που έγινε στη Σουηδία, έδειξε ότι η υψηλότερη πρόσληψη γαλακτομικού λίπους -το οποίο μετράται από τα επίπεδα των λιπαρών οξέων στο αίμα- συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, συγκριτικά με τη μικρότερη πρόσληψη. Ναι, οι λάτρεις των γαλακτοκομικών μπορούν να συνεχίσουν την πορεία προς το θρίαμβο, καθώς η αγάπη τους δεν σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Οι ερευνητές συνδύασαν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας που έγινε σε περισσότερους από 4.000 Σουηδούς (είναι μεταξύ των λαών που καταναλώνουν τα περισσότερα γαλακτοκομικά, παγκοσμίως), σε άλλες 17 όμοιες μελέτες από άλλες χώρες. Έτσι προέκυψαν τα πιο ολοκληρωμένα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα, επί του θέματος. Δηλαδή, της κατανάλωσης γαλακτοκομικού λίπους με μέτρο, της καρδιαγγειακής πάθησης και του θανάτου.

Η επικεφαλής της μελέτης, Dr. Kathy Trieu ενημέρωσε ότι “τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο αντίκτυπος των γαλακτοκομικών τροφίμων στην υγεία, μπορεί να εξαρτάται περισσότερο από τον τύπο (αν πρόκειται για γιαούρτι, τυρί, γάλα ή βούτυρο) και όχι από την περιεκτικότητα σε λιπαρά”. Ως εκ τούτου εγείρονται αμφιβολίες ως προς το αν βοηθά η αποφυγή των γαλακτοκομικών λιπαρών, στη σωτηρία της καρδιάς μας.

Ο Dr Matti Marklund από το The George Institute for Global Health, το Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health και του Uppsala University επισήμανε πως “πολλές έρευνες έχουν βασιστεί στην ικανότητα των ανθρώπων να θυμούνται και να καταγράφουν τις ποσότητες και τους τύπους γαλακτοκομικών που καταναλώνουν. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, δεδομένου ότι τα γαλακτοκομικά χρησιμοποιούνται σε πλήθος τροφίμων. Εμείς μετρήσαμε ορισμένων λιπαρών οξέων στο αίμα (βλ. δομικά στοιχεία λίπους), που βρίσκονται στα γαλακτοκομικά. Αυτό μας δίνει μια πιο αντικειμενική μέτρηση και βρήκαμε πως εκείνοι με τα υψηλότερα επίπεδα είχαν μικρότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή πάθηση. Προφανώς χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για να κατανοήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο των γαλακτοκομικών λιπαρών και τροφίμων στην υγεία”.

Στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Plos Medicine αναφέρεται πως για 16.6 χρόνια μελετήθηκε η συγκέντρωση συγκεκριμένων επιπέδων λιπαρών οξέων στο αίμα, σε 4,150 ενήλικες Σουηδούς με μέσο όρο ηλικίας τα 60.5 χρόνια, η πλειοψηφία των οποίων ήταν γυναίκες. Κατεγράφησαν 578 περιστατικά καρδιαγγειακής πάθησης και 676 θάνατοι.

