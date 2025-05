Τα σύκα που τρως μπορεί να μην είναι vegan

Υπάρχουν εκατοντάδες είδη βρώσιμων σύκων. Δεν είναι όλα vegan και όσα κυκλοφορούν στην Ελλάδα δεν αποτελούν την εξαίρεση.

Tην ημέρα που δημοσιεύτηκε μελέτη, σύμφωνα με την οποία τα μανιτάρια πλευρώτους δεν είναι vegan, έγινε λαϊκός ξεσηκωμός στα ελληνικά social media, με πολλούς να καταδικάζουν την υπογράφουσα (που μετέφερε την είδηση) και το γεγονός, ως προβοκάτσια.

Τα επιστημονικά δεδομένα ωστόσο, ήθελαν έναν μύκητα του συγκεκριμένου μανιταριού να χρησιμοποιεί τοξικό αέριο για να παραλύσει τα νεύρα των μικροσκοπικών σκουληκιών που το απειλούν και εν συνεχεία, να τα ρουφήξει. Το φαινόμενο ονομάστηκε “νευρικό αέριο σε γλειφιτζούρι”.

Τα πλευρώτους δεν είναι η μόνη δύσκολη… υπόθεση για τους vegan.

Στην κατηγορία ανήκουν και τα σύκα.

Κατ’ αρχάς, να θυμίσουμε τις βασικές αρχές του βιγκανισμού, όπως τις αναφέρει η Vegan Society «είναι μια φιλοσοφία και ένας τρόπος ζωής που επιδιώκει να αποκλείσει —στο μέτρο του δυνατού και εφικτού— όλες τις μορφές εκμετάλλευσης και σκληρότητας προς τα ζώα για τροφή, ένδυση ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Προωθεί τις φυτικές δίαιτες και εναλλακτικές λύσεις σε υλικά ή προϊόντα ζωικής προέλευσης που δοκιμάζονται σε ζώα.

Αναγνωρίζει τα περιβαλλοντικά και υγειονομικά οφέλη, αλλά επικεντρώνεται στην ηθική αποφυγή της βλάβης των ζώων».

Πρόκειται δηλαδή, για τρόπο ζωής και διατροφική επιλογή που βασίζεται σε ηθικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές παραμέτρους.

Πάμε τώρα, και στα σύκα.

Πολλές συκιές δεν θα υπήρχαν χωρίς τις σφήκες

Βιολογικά, τα σύκα είναι καρποί που αναπτύσσονται από τα άνθη της συκιάς (Ficus carica). Σε πολλά εκ των χιλιάδων ειδών, είναι ανεστραμμένα άνθη (λουλούδια), κοίλες δομές γεμάτες με μικροσκοπικά άνθη που βασίζονται στις σφήκες της συκιάς για επικονίαση, από την εποχή των δεινοσαύρων.

Η θηλυκή σφήκα εισέρχεται στο σύκο, τα φτερά και οι κεραίες της σπάνε και δεν μπορεί να φύγει. Γεννάει εκεί τα αυγά της και πεθαίνει μέσα σε αυτό. Τα αυγά εκκολάπτονται και τα μωρά ζευγαρώνουν, οι αρσενικές σφήκες σκάβουν μια τρύπα, επιτρέποντας στα θηλυκά να ξεφύγουν με αυγά και γύρη και να τα μεταφέρουν σε μια άλλη συκιά.

Η μητέρα σφήκα πεθαίνει αφού γεννήσει τα αυγά, με τα ένζυμα του σύκου να χωνεύουν το σώμα της και να γίνεται πρωτεΐνη.

Υπάρχουν λοιπόν, άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι αυτή η διαδικασία καθιστά τα σύκα μη vegan, καθώς ένα ζώο (η σφήκα) εμπλέκεται στην παραγωγή τους.

Υπάρχουν κι αυτοί που αντιτείνουν ότι η σφήκα αποσυντίθεται φυσικά, άρα δεν καταναλώνονται σκόπιμα ζωικά προϊόντα. Επίσης, στο τελικό προϊόν η σφήκα έχει διασπαστεί πλήρως.

Είναι έτσι, περισσότερο ηθικό το ερώτημα του αν ο ρόλος της σφήκας στο σύκο παραβιάζει τις αρχές της vegan διατροφής.

Ο Mike Shanahan, βιολόγος και συγγραφέας του Gods, Wasps and Stranglers: The Secret History and Redemptive Future of Fig Trees εξηγεί πως «στη φύση, αν δεν υπήρχαν οι σφήκες συκιάς, τα είδη Ficus δεν θα μπορούσαν να αναπαραχθούν και θα είχαν εξαφανιστεί. Αυτή η σχέση είναι από τις πιο στενές στη φύση και είναι περίπου 80 εκατομμύρια χρόνια παλιά»

ΤΙ ΤΡΩΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

To Υahoo! Life και το Tree Hugger εξηγούν πως τα σύκα που αγοράζουμε στα μανάβικα δεν έχουν σχέση με σφήκες, καθώς εδώ και πολύ καιρό οι αγρότες έχουν αναπτύξει ποικιλίες που δεν χρειάζονται επικονίαση για να παράγουν νόστιμα σύκα.

Τι κυκλοφορεί στην Ελλάδα;

Και τα δυο.

Τα Σμυρναϊκά σύκα (για παράδειγμα η ποικιλία “Σμύρνη”) που καλλιεργούνται στη χώρα μας περιλαμβάνουν την επικονίαση, εν αντιθέσει με τις ποικιλίες “Καλαμάτα” ή “Βασιλικά”, μεταξύ άλλων. Αυτά παράγουν καρπούς μέσω παρθενοκαρπίας (χωρίς γονιμοποίηση) και είναι πιο συνηθισμένα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Αν είστε λοιπόν, vegan ρίξτε μια ματιά στην ποικιλία, εκτός και αν εστιάζετε στο ότι πρόκειται για φυσική διαδικασία και όχι για ανθρώπινη παρέμβαση.