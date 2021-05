Θωράκισε τον οργανισμό σου με... νερό!

Σε μια εποχή που οι κίνδυνοι για την υγεία μας είναι περισσότεροι από ποτέ, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το σώμα και τον οργανισμό μας. Εκτός από τη σωστή διατροφή, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση τη σημασία του νερού. Αποτελεί άλλωστε πρωταρχική μας ανάγκη, καθώς το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατά 70% από νερό.

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή μας. Είτε αθλείσαι, είτε όχι, ο οργανισμός σου χρειάζεται ενυδάτωση. Όταν πίνουμε άφθονο νερό μέσα στην ημέρα, η επιδερμίδα μας διατηρεί την ελαστικότητά της, ενώ αποβάλλονται οι τοξίνες και ρυθμίζεται καλύτερα η λειτουργία του κυκλοφορικού και του πεπτικού μας συστήματος.

Η βασική ερώτηση πολλών έχει να κάνει με την «ποσότητα του νερού» που πρέπει να πίνουμε καθημερινά. Ωστόσο, η απάντηση δεν είναι μία και εξαρτάται από το βάρος κάποιου, αλλά και το πόσο αθλείται. Κατά μέσο όρο, όμως, χρειαζόμαστε περίπου 8-10 ποτήρια νερού την ημέρα.

Το δεύτερο ερώτημα, έχει να κάνει με την «ποιότητα του νερού» κι αυτό που ίσως δεν ξέρουν πολλοί είναι πως ο οργανισμός μας έχει ανάγκη από νερό με ελάχιστη περιεκτικότητα σε νάτριο, υψηλό Ph και πλούσιο σε διττανθρακικά άλατα, τα οποία υποβοηθούν στη χώνεψη. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα βρει κάποιος στο AQUA Carpatica.

Τι κάνει το AQUA Carpatica να ξεχωρίζει

Η ιδιαίτερη πατρίδα αυτού του Φυσικού Μεταλλικού Νερού και του Φυσικώς Ανθρακούχου Φυσικού Μεταλλικού Νερού είναι τα Καρπάθια Όρη, όπως λέει και το όνομά του. Η συγκεκριμένη περιοχή εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση 120.000 τετραγωνικών μέτρων, με αποτέλεσμα να προσλαμβάνει τεράστιες ποσότητες νερού βροχής. Καλύπτεται από παρθένα δάση με έλατα και βελανιδιές, ενώ η ανθρώπινη δραστηριότητα απουσιάζει, κάτι που όπως είναι λογικό προστατεύει τους φυσικούς πόρους της περιοχής.

Στο υπέδαφος τώρα αυτών των δασών των Καρπαθίων εμπεριέχονται σβησμένα παλαιά ηφαίστεια που αναβλύζουν ακόμη φυσικό διοξείδιο του άνθρακα. Μέσα από γεωλογικές σχισμές, λοιπόν, το διοξείδιο του άνθρακα ανεβαίνει και αναμειγνύεται με τα υπόγεια κοιτάσματα νερού, δημιουργώντας την ιδανική σύσταση για το AQUA Carpatica.

Δεν είναι τυχαίο πως το συγκεκριμένο νερό αποκαλείται και «ένα θαύμα της παρθένας φύσης», μιας και πληροί όλα τα κριτήρια ποιότητας ενός άξιου και μοναδικά καλού φυσικού μεταλλικού νερού αλλά και φυσικώς ανθρακούχου. Από το 2010, όταν και άρχισε να εμφιαλώνεται μετά από επένδυση του Έλληνα της Διασποράς τρίτης γενιάς, τον κο Ιωάννη Βάλβη, με καταγωγή από τη Σαντορίνη, έχει κερδίσει δεκάδες Διεθνή Βραβεία και διακρίσεις για τη γεύση και την ποιότητά του.

Γιατί το χρειάζεται ο οργανισμός σου

Ίσως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του AQUA Carpatica είναι πως αποτελεί το μοναδικό νερό στον κόσμο με μηδενικά νιτρικά (το φυσικώς ανθρακούχο) ή σχεδόν μηδενικά (το φυσικό μεταλλικό, το απλό). Για όσους δεν γνωρίζουν, τα νιτρικά (ΝΟ3) είναι ισχυρές οξειδωτικές χημικές ουσίες. Αν και αποτελούν βασικό διατροφικό στοιχείο για τα φυτά, είναι επιβλαβή και ανεπιθύμητα για την υγεία των ανθρώπων.

Ήδη σε επτά ευρωπαϊκές χώρες έχει εκδοθεί δημόσια σύσταση για ένα συγκεκριμένο επιτρεπόμενο όριο νιτρικών, όταν αυτό αφορά την κατανάλωση από μικρά παιδιά, βρέφη ή εγκυμονούσες γυναίκες. Αν και στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια σύσταση επί του συγκεκριμένου θέματος, πολλοί καταναλωτές καταφεύγουν σε πρόχειρες λύσεις όπως μηχανικά φίλτρα ή επεξεργασμένα νερά, τα οποία από τη μία μεν περιορίζουν τα νιτρικά, αλλά από την άλλη αποκλείουν και τα όποια θρεπτικά στοιχεία του νερού.

Κάπου εδώ, όμως, έρχεται το AQUA Carpatica για να δώσει τη λύση και να προσφέρει ένα νερό, το οποίο συνδυάζει την ποιότητα, την αγνότητα, αλλά και την απόλαυση ταυτόχρονα. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό AQUA Carpatica είναι ιδανικό για όλη την οικογένεια, τα παιδιά και τις εγκύους, καθώς ενυδατώνει και εμπεριέχει σχεδόν μηδενικά νιτρικά. Το Φυσικώς Ανθρακούχο Νερό της εταιρείας από την πλευρά του είναι εξαιρετικό για όσους αθλούνται, κάνουν yoga ή ακολουθούν έναν πιο ενεργητικό τρόπο ζωής, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα σε μαγνήσιο, αλλά και ασβέστιο στον οργανισμό μας.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, πως η γεύση του AQUA Carpatica είναι ιδιαίτερα ελκυστική, κάνοντας όσους το δοκιμάσουν να μην μπορούν να το αποχωριστούν με τίποτα. Τι καλύτερο από το να πίνεις ένα νερό και να σου αφήνει μια ευχάριστη επίγευση στο στόμα; Κάπως έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα νερό το οποίο όχι μόνο αγαπάμε εμείς, αλλά μάς αγαπά κι εκείνο. Με μια αμφίδρομη αγάπη, The WaterLove. The Water that Loves you Back!

