To κρέας που είναι υπερτροφή αλλά μάλλον δεν θα θες να το φας

Ερευνητές από 5 πανεπιστήμια προτείνουν κρέας που είναι πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνη, έχει χαμηλά κορεσμένα λίπη και δεν κοστίζει στον πλανήτη ή την τσέπη των παραγωγών.

Ο τρόπος που διαχειρίστηκε η ανθρωπότητα τους φυσικούς της πόρους και το περιβάλλον, είχαν ως συνέπεια την κλιματική κρίση που ζούμε όλοι σήμερα.

Χαρακτηριστική είναι η έκθεση του Γεωργίου Ζέρβα, διευθυντή Εργαστηρίου Φυσιολογία Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως η ζωική παραγωγή εντείνει την κλιματική αλλαγή, ενώ θα επηρεαστεί αρνητικά από αυτήν, στο βαθμό που θα παρατηρηθεί μειωμένη παραγωγή ζωοτροφών και βοσκήσιμης ύλης και άμεσες επιδράσεις από την υψηλή θερμοκρασία και την ηλιακή ακτινοβολία επί των ζώων.

Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τους μικροβιακούς και μη παράγοντες που προκαλούν ασθένειες στα ζώα και τους φορείς ασθενειών.

Αυτοί είναι οι λόγοι που εκατοντάδες εργαστήρια σε όλον τον κόσμο αναζητούν εναλλακτικές πηγές ζωικής πρωτεΐνης για τους απανταχού καταναλωτές που αυξάνονται χρόνο με το χρόνο.

Πολυϊδρυματική ερευνητική ομάδα με επιστήμονες από το Macquarie University, το University of Oxford, το University of Adelaide, το University of the Witwatersrand του Γιοχάνεσμπουργκ και το Vietnamese Academy of Science and Technology προτείνει μια βιώσιμη και αποτελεσματική νέα μορφή ζώων για την επισιτιστική ασφάλεια.

Μια νέα υπερτροφή, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Είναι το κρέας του πύθωνα.

Τα ευρήματα μελέτης που έγινε σε δυο εμπορικές φάρμες πυθώνων της Νοτιοανατολικής Ασίας δείχνουν πως τα συγκεκριμένα ερπετά μετατρέπουν τη τροφή σε αύξηση βάρους εξαιρετικά αποτελεσματικά σε σύγκριση με τα συμβατικά ζώα όπως τα κοτόπουλα και τα βοοειδή.

Ο Επίτιμος Ερευνητής Δρ Daniel Natusch από τη Σχολή Φυσικών Επιστημών του Macquarie University, δήλωσε στο Technology Networks πως «η κλιματική αλλαγή, οι ασθένειες και η μείωση των φυσικών πόρων εντείνουν την πίεση στα συμβατικά κτηνοτροφικά και φυτικά καλλιέργειες, με τρομερές επιπτώσεις σε πολλούς ανθρώπους σε χώρες χαμηλού εισοδήματος που ήδη υποφέρουν από οξεία ανεπάρκεια πρωτεΐνης.

Οι αποτυχίες στα συμβατικά συστήματα αγροδιατροφής που οδηγούν σε εκτεταμένη επισιτιστική ανασφάλεια προκαλούν το ενδιαφέρον για εναλλακτικές πηγές τροφίμων».

Σε αυτήν την κατηγορία ξεχωρίζει ο πύθωνας, για συγκεκριμένους λόγους.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΥΠΕΤΡΟΦΗ ΤΟΝ ΠΥΘΩΝΑ

Το κρέας του φιδιού είναι λευκό, πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνη και χαμηλά κορεσμένα λίπη. Όπως λέει ο ειδικός τα ψυχρόαιμα ερπετά είναι πολύ πιο αποτελεσματικά στο να μετατρέπουν την τροφή που τρώνε σε περισσότερη σάρκα και ιστό σώματος, από ό,τι θα μπορούσε ποτέ οποιοδήποτε θερμόαιμο πλάσμα.

«Τα φίδια απαιτούν ελάχιστο νερό και μπορούν ακόμη και να ζήσουν από τη δροσιά που κατακάθεται στα λέπια τους το πρωί. Χρειάζονται πολύ λίγη τροφή και θα φάνε τρωκτικά και άλλα παράσιτα που επιτίθενται σε καλλιέργειες τροφίμων.

Όσον αφορά τις αναλογίες μετατροπής τροφίμων και πρωτεϊνών, οι πύθωνες υπερτερούν όλων των βασικών γεωργικών ειδών που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα. Βρήκαμε ότι οι πύθωνες αναπτύχθηκαν γρήγορα για να φτάσουν στο «βάρος σφαγής» μέσα στον πρώτο χρόνο μετά την εκκόλαψη».

Το συγκεκριμένο κρέας καταναλώνεται ήδη σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα.

«Ωστόσο, η μεγάλης κλίμακας εκτροφή έχει λάβει λίγη προσοχή από τους επιστήμονες της γεωργίας. Η μελέτη μας δείχνει ότι η εκτροφή πύθωνων που συμπληρώνει τα υπάρχοντα συστήματα κτηνοτροφίας μπορεί να προσφέρει μια ευέλικτη και αποτελεσματική απάντηση στην παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια».