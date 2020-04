Νέα Marketing Director στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Τη θέση της Marketing Director στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία αναλαμβάνει η Μαρία Ηρωίδη, στέλεχος με μακρά και επιτυχημένη πορεία στον χώρο του marketing, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Μαρία Ηρωίδη έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει καινοτόμα στρατηγικά πλάνα για την είσοδο νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά και σε αγορές του εξωτερικού. Προέρχεται από τη Unilever Hellas, όπου τα τελευταία 6 χρόνια κατείχε τις θέσεις Marketing Manager Tea, Beverages, Refreshments και Country Business Leader Ben & Jerry's για την Ελλάδα και την Κύπρο, με πιο πρόσφατο τον ρόλο της

Marketing Manager

SEE για την κατηγορία του παγωτού. Νωρίτερα, την περίοδο 2010-2014, ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη της στρατηγικής marketing του πανελλαδικού δικτύου φαρμακείων ADVANCE Pharmacies ως New Product Development Director, ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ανέλαβε την ανάπτυξη και εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά για τις εταιρίες Pout Cosmetics, Prada Fashion, Molton Brown, The Rodial Group London και Skin Elements Australia.

Ο Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, κ. Dejan

Beko, δήλωσε σχετικά: «Η Μαρία Ηρωίδη συνδυάζει μια μακρόχρονη, επιτυχημένη πορεία και γνώση της ελληνικής αγοράς με την αξιοσημείωτη διεθνή εμπειρία στον χώρο του marketing. Είμαι σίγουρος ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, υποστηρίζοντας αποτελεσματικά τον εταιρικό σκοπό μας, “Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο”».