Οι GREGORIAN σρο Ηρώδειο

Έχουν εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο!

Όπου και αν εμφανίζονται οι παραστάσεις τους είναι sold out και οι κριτικοί μιλούν με θαυμασμό για τη δουλειά τους!

Οι GREGORIAN έρχονται μετά από χρόνια για άλλη μια φορά στην Ελλάδα στις 14 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο και κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης θα παρουσιάσουν μια συναυλία μαγική, ένα φαντασμαγορικό σκηνικό υπερθέαμα με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους!

Οι GREGORIAN αποτελούνται από 8 τραγουδιστές, 2 τραγουδίστριες και συνοδεύονται από 6μελές μουσικό συγκρότημα. Όλοι τους με κλασική μουσική εκπαίδευση, ντυμένοι με υπέροχες βελούδινες στολές μοναχών σχεδιασμένες σε πανέμορφα χρώματα δημιουργούν ένα φαντασμαγορικό θέαμα με φωτιστικά εφέ, προβολές και ειδικά εφέ με καθρέφτες, ομίχλη, καπνό, κεριά και άλλες εκπλήξεις, που εκστασιάζουν το κοινό!

Δημιουργήθηκαν στη Βασιλική Μονή Εσκοριάλ στην Ισπανία από τον Frank Peterson. Περιπλανώμενος στους μεσαιωνικούς διαδρόμους του μοναστηριού άκουγε ροκ μουσική στο walkman του και οι ήχοι της μοναστικής χορωδίας συγχωνεύονταν με τη μουσική που άκουγε! Ήταν μια εμπειρία που τον ενέπνευσε να αρχίσει να πειραματίζεται με την ιδέα του συνδυασμού ροκ μουσικής με τους ήχους του Γρηγοριανού μέλους. Το πείραμα αυτό έγινε πραγματικότητα το 1990, με το παγκόσμιο ηλεκτρονικό φαινόμενο Enigma, με συν-δημιουργούς τον Frank και τον Michael Cretu.

Η ηχογράφηση του πρώτου άλμπουμ Enigma, «MCMXC AD», πούλησε πάνω από 14 εκατομμύρια αντίτυπα, και ανέδειξε τους GREGORIAN σε κορυφαίο συγκρότημα με την παγκόσμια επιτυχία «Sadeness Pt. I». Η επιτυχία αυτή άνοιξε το δρόμο στον Frank να οδηγήσει τους GREGORIAN ένα βήμα παραπέρα κι αυτό έγινε με την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ «GREGORIAN MASTERS OF CHANT» που κυκλοφόρησε σ’ όλο τον κόσμο το 1999. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι GREGORIAN αποθεώθηκαν, ηχογραφώντας πάνω από 200 τραγούδια σε 11 CDs – χρυσά και πλατινένια – και 6 DVDs, πουλώντας πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα σε περισσότερες από 16 χώρες γνωρίζοντας την αποδοχή από το κοινό όλων των ηλικιών και τάσεων.

Η πρόκληση για τον ιδρυτή τους είναι να βρίσκει τραγούδια που ταιριάζουν με την Γρηγοριανή κλίμακα και τον ήχο ενώ συνεχίζει να πειραματίζεται με το ενδιαφέρον του κοινού γι’ αυτή τη σύμπραξη – μια πρόκληση που πάντα την περιμένει με ανυπομονησία – πώς αλλιώς θα μπορούσε άλλωστε μια μπαλάντα των Eurythmics να βρεθεί δίπλα στην ποπ μελωδία Tears for Fears, ή ένα τραγούδι του Peter Gabriel δίπλα σ’ ένα ροκ κομμάτι του Lenny Kravitz; Με την κυκλοφορία των άλμπουμ τους «DARK SIDE» και «DARK SIDE OF THE CHANT» ο Frank κατάφερε να συνδυάσει ιδανικά τα τραγούδια των Nine Inch Nails, Sisters of Mercy και The Rasmus, ενώ με το άλμπουμ «CHRISTMAS CHANTS» ανέδειξε μια πιο παραδοσιακή πλευρά, που διατηρεί ακόμη το μοναδικό στιλ των GREGORIAN. Κάθε καινούργια δισκογραφική τους δουλειά περιέχει πρωτότυπες συνθέσεις που γράφτηκαν από τον ίδιο και την δημιουργική του ομάδα, στην προσπάθεια να επεκτείνουν και να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο του συγκροτήματος.

ΗΡΩΔΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στις 21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

VIP ΖΩΝΗ: 85 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 75 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 65 ευρώ

Γ ΖΩΝΗ: 55 ευρώ

Δ ΖΩΝΗ: 45 ευρώ

Ε ΖΩΝΗ: 35 ευρώ

ΣΤ ΖΩΝΗ: 25 ευρώ, Φοιτητικό – Ανέργων: 22 Ευρώ

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 2103221897): 22 ευρώ

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες: 211 7701700

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 211 77 01 700, www.ct.gr & www.viva.gr