Βιολογικό Χωριό: Στην κορυφή των Vegan Awards 2022 με τρεις διακρίσεις

Δύο βραβεία για το VeganSnackBar “Crudo”, Platinum στην κατηγορία Services και Goldστην κατηγορία Best Vegan Catering, καθώς και ένα Bronze στην κατηγορία VeganRetailStoreoftheYear. Η τελετή απονομής, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο St Astra Roof Top Restaurant του Radisson Blu Park Hotel, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Οι διακρίσεις αυτές, αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά πως το Βιολογικό Χωριό αποτελεί έναν μοναδικό και ξεχωριστό one stop shop προορισμό για vegan καταναλωτές, αλλά και για όσους επιλέγουν να ακολουθούν έναν οικολογικό τρόπο ζωής και αναζητούν μια υψηλή ποιότητα ζωής και ισορροπημένης διατροφής.

Στόχος της εταιρείας είναι να βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους καταναλωτές, εξελίσσοντας διαρκώς το Δίκτυο και τις υπηρεσίες της και προσφέροντάς τους άριστη εξυπηρέτηση. Μέσα από τα 20 καταστήματα του Δικτύου σε κεντρικά σημεία της Αττικής, καθώς και το eshop , οι λάτρεις τουveganτρόπου ζωής, μπορούν να βρουν αμέτρητες επιλογές σε βιολογικά vegan τρόφιμα από 100% φυσικές πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας, gluten free, lactose-free, sugar free, plant based, προϊόντα ψυγείου και κατάψυξης, healthy bar με ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ready to eat, καθώς και είδη σπιτιού και προσωπικής υγιεινής.

Παράλληλα, το VeganSnackBarτου Βιολογικού Χωριού, “Crudo”, κατάφερε από την πρώτη στιγμή να αναδείξει τη δυναμική του στη δημιουργία λαχταριστών γευμάτων υψηλής διατροφικής αξίας, που στηρίζονται στην vegan διατροφή και την ωμοφαγία, για κάθε στιγμή της ημέρας.

Πρωτότυπες συνταγές από 100% βιολογικές πρώτες ύλες, όπως χειροποίητα vegan burgers παρασκευασμένα από όσπρια και φρέσκα λαχανικά, ζεστές σούπες, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και σνακ, που στόχο έχουν να θωρακίσουν τον οργανισμό και να χαρίσουν στους καταναλωτές ευεξία και ενέργεια, σωματική και πνευματική. Έτσι, όλοι θα μπορούν να βρουν έτοιμα συσκευασμένα γεύματα στα ψυγεία του Βιολογικού Χωριού και πολύ σύντομα θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τα Vegan Snack Bars εντός επιλεγμένων καταστημάτων.







Η MarketingDirector του Βιολογικού Χωριού, ΧρυσάνθηΤελωνιάτη, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι για τις διακρίσεις μας στα Vegan Awards 2022. Στο Βιολογικό Χωριό αναγνωρίζουμε τα πολλαπλά οφέλη του vegan τρόπου ζωής και γι΄ αυτό ενισχύουμε και εμπλουτίζουμε διαρκώς την γκάμα μας με vegan προϊόντα. Προτεραιότητά μας είναι να εξελισσόμαστε, παρά τις δυσκολίες της περιόδου, ώστε το Βιολογικό Χωριό να είναι ο απόλυτος προορισμός για τους καταναλωτές και να βρίσκουν πάντα όλα όσα χρειάζονται για έναν υγιεινό τρόπο ζωής».

