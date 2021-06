Christian Dior: 5+1 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τον άνθρωπο που καθόρισε την παγκόσμια μόδα

Έφτασε η μέρα που ο γαλλικός οίκος μόδας "Christian Dior" θα παρουσιάσει στο Παναθηναϊκό Στάδιο τη νέα του κολεξιόν, ονόματι "Dior Cruise 2022 Collection".

Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 21:30 και σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7 κοντά στα 90 μοντέλα θα κάνουν πασαρέλα στο στάδιο, φορώντας ρούχα εμπνευσμένα, από αρχαιοελληνικά αισθητικά ιδεώδη όπως το Φως και το Κάλλος.

Την ίδια στιγμή, κάποιες ενδυματολογικές λεπτομέρειες των κρεασιόν –όπως κεντήματα, υφάνσεις, αλλά και κοσμήματα– έχουν φιλοτεχνηθεί σε συνεργασία με Έλληνες τεχνίτες-δημιουργούς από το Άργος, το Σουφλί, την Καλαμάτα, την Κρήτη, ή την Ήπειρο.

Ο Κριστιάν Ντιόρ (21 Ιανουαρίου 1905 - 24 Οκτωβρίου 1957) ήταν Γάλλος σχεδιαστής μόδας από τους σημαντικότερους στην ιστορία της παγκόσμιας μόδας. Με αφορμή το γκράντε event της ημέρας, σας παρουσιάζουμε 5+1 πράγματα για τον δημιουργό και εμπνευστή του ιστορικού οίκου μόδας.

1) Christian Dior: Ήθελε να γίνει αρχιτέκτονας, αλλά τον κέρδισε η μόδα

Παρόλο που ο Dior ήθελε να σπουδάσει αρχιτεκτονική, ακολούθησε τις επιθυμίες των γονιών του να γίνει διπλωμάτης και σπούδασε στο École des Sciences Politiques το διάστημα 1923-1926.

Το 1927 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και έπρεπε να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του. Ήταν βέβαιος! Η μόδα και ο χώρος της τέχνης είναι το "σπίτι" του και έπρεπε να καν το παν για να πετύχει.

Ένα χρόνο μετά, μαζί με τον φίλο του Jacques Bonjean και την οικονομική υποστήριξη του πατέρα του άνοιξε μια μικρή αίθουσα τέχνης στην οδό de la Boetie με την επωνυμία Galerie Jacques Bonjean. Το 1931, μετά το θάνατο της μητέρας του, η οικογένειά του καταστρέφεται οικονομικά. Κατόπιν όλων αυτών αναγκάζεται να κλείσει την γκαλερί του.

Η καριέρα του άρχισε την δεκαετία του 1930 όταν αποφάσισε να πουλήσει σχέδιά του σε διάφορους οίκους μόδας υψηλής ραπτικής. Κάποια από τα σχέδια του αγοράστηκαν και από την γνωστή κατασκευάστρια καπέλων Agnes. Αυτό ήταν μόνο το ξεκίνημα!

2) Christian Dior: Πολιτικοποιημένος μέχρι.. το μεδούλι

Ο Christian Dior απέδειξε ότι η μόδα δεν είναι πάντα επιφανειακή, αλλά μπορεί να είναι μια εξαιρετικά πολιτικοποιημένη βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στις Πολιτικές Επιστήμες, ο Dior πειραματίστηκε ιδεολογικά και ήταν ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος, δηλώνονται για ένα διάστημα αναρχικός,

Μάλιστα, ο ίδιος πέρασε αρκετούς μήνες στη Σοβιετική Ένωση, εξετάζοντας τις κοινωνικοπολιτικές επιπτώσεις του κομμουνισμού στις κοινωνίες.

3) Christian Dior: Ήταν εξαιρετικά προληπτικός

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας είχε ένα μυστικό. Κάθε φορά που παρουσίαζε τις νέες του συλλογές, ένιωθε την ανάγκη να δίνει ένα όνομα σε ένα ένδυμα σε κάθε σόου του. Τουλάχιστον ένα μοντέλο θα είχε οδηγίες να φέρει ένα μπουκέτο με λευκά κρινάκια, ενώ απαγορεύονταν να ξεκινήσει μια επίδειξη, χωρίς να υπάρχει πρώτα η συμβουλή αναγνώστη καρτών Ταρώ.

Οι προληπτικές τάσεις του Christion Dior τον ακολουθούσαν για όλη του τη ζωή. Στις μέρες του, οπουδήποτε πήγε ο σχεδιαστής, ζητούσε από την "μάντισσά" του να ακολουθεί.

Ο Dior ήταν επίσης λάτρης της "μαγείας" των αριθμών, και γι' αυτόν οι σημαντικοί αριθμοί ήταν το 13 και το 8. Έτσι, δεκατρία μοντέλα συμμετείχαν στις επιδείξεις του, ενώ το brand της εταιρίας δημιουργήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1946.

4) Christion Dior: Τα απολαυστικά ντους ήταν ήταν το "κλειδί" της δημιουργικότητάς του

Για να μεγαλουργήσει ο Dior χρειάζονταν να κάνει μικρά off από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Κάθε χρόνο απομονώνονταν για μεγάλο διάστημα από τη λάμψη και τα γκαλά, με στόχο να δημιουργήσει τα νέα σχέδια.

Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτού του χρόνου κάθε χρόνο το περνούσε στην μπανιέρα του, Μια μπανιέρα Empire από πράσινο μάρμαρο, ενδεδυμένη με ασημί και βρύσες σε σχήμα κύκνου. Εκεί χαλάρωνε με τις ώρες και εμπνέονταν μια νέα γραμμή, ένα νέο σχέδιο, μια νέα τάση!

Ο Κριστιάν Ντιόρ με δυο μοντέλα του σε επίδειξη μόδας το 1950 στο ξενοδοχείο Savoy του Λονδίνου. Τα σχέδια ανήκουν στο περίφημο "New Look" του Γάλλου μόδιστρου. Ⓒ 1950 DENNIS LEE ROYLE/ASSOCIATED PRESS

5) Christian Dior: Το μεγάλο πάθος του με τα φλοράλ

Σε κάθε συλλογή του Dior κυριαρχούσαν τα λουλούδια, κάτι που του θύμιζε την παιδική του ηλικία. Ο κήπος που δημιούργησε η μητέρα του Madeleine στο οικογενειακό σπίτι στο Granville, του δημιούργησε ένα πάθος με τα λουλούδια, που τον ακολουθούσε πάντα και στη δουλειά του.

Όταν εισήλθε στον κόσμο της Haute Couture ενσωμάτωσε τα λουλούδια στις συλλογές του, τα οποία έγιναν χαρακτηριστικό γνώρισμα της δουλειάς του.

6) Christian Dior: Ο μυστηριώδης θάνατος στο Ιταλικό θέρετρο

Ο Dior πέθανε το 1957 σε ηλικία 52 ετών από καρδιακή προσβολή, ενώ βρισκόταν σε διακοπές σε θέρετρο στο Montecatini της Ιταλίας. Κάποια δημοσιεύματα έγραψαν ότι ο σχεδιαστής μόδας πέθανε, ενώ έπαιζε χαρτιά, άλλα ότι πνίγηκε από ψαροκόκαλο και κάποια άλλα συνέδεσαν το θάνατό του με ερωτικές περιπτύξεις.

Ο Γάλλος αριστοκράτης ντε Ρεντέ, στα απομνημονεύματά του, με τίτλο "Alexis - The Memoirs of the Baron de Redé", υποστήριξε ότι ο Dior πέθανε μετά από μια μακρά σεξουαλική συνεύρεση.

Να σημειωθεί ότι ο γνωστός σχεδιαστής μόδας δεν παντρεύτηκε ποτέ και δε μίλησε ποτέ για την προσωπική του ζωή.

Μετά το θάνατο του Dior, ο Yves Saint Laurent έγινε διευθυντής του οίκου. Κατάφερε να σώσει τον οίκο από την οικονομική καταστροφή, όμως απολύθηκε το 1960. Η στεναχώρια του για την απομάκρυνσή του τον οδήγησε στο νοσοκομείο, αλλά όταν ανάρρωσε, άσκησε δίωξη στον οίκο Dior για την απόλυσή του και τελικά δικαιώθηκε.

