Σπουδές στα Ελληνικά Κολέγια: Πως να κάνετε τη σωστή επιλογή;

Τα δίδακτρα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αναγνώριση των πτυχίων

Η επιλογή ενός κολλεγίου από τα πολλά που λειτουργούν στη χώρα μας σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και απαιτεί αυτό που λέμε «έρευνα αγοράς». Το σίγουρο όμως είναι ότι τα περισσότερα προσφέρουν αξιόλογες σπουδές και σοβαρές προοπτικές απασχόλησης. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ σύντομα και μετά την απόφαση για τη λειτουργία ξένων παραρτημάτων ιδιωτικών ΑΕΙ στην Ελλάδα πολλά από αυτά θα «μετεξελιχθούν» σε ιδιωτικά πανεπιστήμια μέσω των συνεργασιών με ξένα ΑΕΙ. Συνεπώς αυτό είναι μια καλή προοπτική για όσους επιλέξουν αυτό το δρόμο για τις σπουδές τους . Τα καλά ιδιωτικά κολλέγια στην Ελλάδα προσφέρουν μια εναλλακτική επιλογή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνεργαζόμενα με ξένα πανεπιστήμια για την παροχή πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων.

Συνεπώς ένας νέος που αυτή την περίοδο αναζητά διέξοδο σπουδών προς τα κολέγια αρχικά πρέπει να δει τον επίσημο κατάλογο με τα αναγνωρισμένα από το υπουργείο Παιδείας (τον παραθέτουμε παρακάτω). Όταν θα κάνει κάποια επιλογή να κοιτάξει τις συνεργασίες που έχει με ξένα ΑΕΙ, τα προγράμματα σπουδών, τους καθηγητές , τα μαθήματα , τις ευκαιρίες πρακτικής άσκησης. Επίσης μια καλή πρακτική είναι να αναζητήσεις μαρτυρίες και κριτική αποφοίτων ή φίλων και γνωστών που μπορεί να φοίτησαν στο κολέγιο στο οποίο θέλεις να σπουδάσεις. Πριν πάρεις την οριστική απόφαση κάνε μια επίσκεψη να δεις το κτίριο τις αίθουσες και γενικά τους χώρους που διαθέτει (ναι και αυτό έχει μεγάλη σημασία). Όσον αφορά στις ειδικότητες σίγουρα θα βρείτε αυτό που θέλετε .Στα Κολέγια λειτουργούν πρωτοποριακά τμήματα και προσφέρονται σύγχρονες και περιζήτητες ειδικότητες όπως η Οικονομία, το Μάρκετινγκ, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η Λογιστική, η Ψυχολογία, η Ναυτιλία, οι Εφαρμοσμένες και Καλές Τέχνες, οι Παραϊατρικές σπουδές, Τεχνολογία και ένα πλήθος ακόμη. Μπείτε αρχικά στις ηλεκτρονικές σελίδες και με προσοχή δείτε όλες τις ειδικότητες που προσφέρει το κολέγιο που επιλέξατε και μετά ζητήστε επιπλέον δια ζώσης πληροφορίες για τα μαθήματα, το πρόγραμμα σπουδών, τους καθηγητές και τα βιογραφικά τους

Υποτροφίες και Δίδακτρα

Το τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι τα δίδακτρα. Επέμεινε στις λεπτομέρειες και φυσικά εξέτασε μαζί με τους γονείς εάν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κινηθεί ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες . Oι σπουδαστές πληρώνουν βέβαια δίδακτρα αλλά γλιτώνουν τα έξοδα διαμονής σε μία ξένη χώρα, σε περίπτωση, που θα διάλεγαν να σπουδάσουν απευθείας σε ιδρύματα του εξωτερικού. Τα πολύ καλά κολέγια προσφέρουν και υποτροφίες σε ορισμένους υποψήφιους οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα απολυτήριο λυκείου με καλό βαθμό κ.α . Συνεπώς καλό θα ήταν να ζητήσετε και μια τέτοια ενημέρωση. Όσο για τα δίδακτρα οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες από κολέγιο σε κολέγιο ανάλογα με τη φήμη του, τις συνεργασίες με ΑΕΙ του εξωτερικού, τους καθηγητές του, τις εγκαταστάσεις, τη σχολή προτίμησης, τα μεταπτυχιακά του, την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

UNSPLASH

Τα κολέγια με άδεια

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο και ενημερωμένο κατάλογο αδειοδοτημένων κολλεγίων που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας το 2025, τα ιδιωτικά κολλέγια που αναγνωρίστηκαν είναι τα εξής:

AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES AEGEAN OMIROS COLLEGE ATHENS TECH COLLEGE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- B.C.A. COLLEGE CITY UNITY COLLEGE D.E.I. COLLEGE HELLENIC AMERICAN COLLEGE ICBS ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ICBS ATHENS INTERNATIONAL COLLEGE ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ICBS THESSALONIKI BUSINESS COLLEGE ICON COLLEGE ΜΒΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ MBS COLLEGE OF CRETE MEDITERRANEAN COLLEGE NEW YORK COLLEGE SAE CREATIVE MEDIA COLLEGE ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΤΟ/ ΑΚΤΟ COLLEGE ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ART & DESIGN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ EPSILON NET COLLEGE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ/ METROPOLITAN COLLEGE ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY – CITY COLLEGE ΚΟΛΛΕΓΙΟ I.S.T ΚΟΛΛΕΓΙΟ RENE DESCARTES ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ICPS WEBSTER ΑΘΗΝΩΝ/ WEBSTER ATHENS THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ INTERNATIONAL MANAGEMENT STUDIES/ IMS COLLEGE SCG ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – SCG SCIENTIFIC COLLEGE OF GREECE UNICERT COLLEGE LE MONDE COLLEGE ATHENS CONSERVATOIRE COLLEGE OF MUSIC NOMIKI BIBLIOTHIKI COLLEGE

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι των Κολλεγίων μπορούν πλέον να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, να εξελίσσονται μισθολογικά βάσει των επαγγελματικών προσόντων τους, να συμμετέχουν σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων οργανισμών και γενικά να έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Σημειώνεται ότι, τίτλοι που έχουν αποκτηθεί από αλλοδαπό πανεπιστήμιο μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο Κολλέγιο στην Ελλάδα, αν και αναγνωρίζονται σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν γίνονται δεκτοί από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια για τη συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει βέβαια μόνο για τα Ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, καθώς οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους (σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη.

UNSPLASH

Αναγνώριση των πτυχίων

Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Κολλεγίων, που έχουν πτυχία Βρετανικών και άλλων Πανεπιστήμιων της Ε.Ε. έχουν πλήρη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε όλη την Ευρώπη με βάση την Οδηγία 36/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010. Η αναγνώριση των πτυχίων που απονέμονται από τα Ελληνικά Κολλέγια επιβάλλεται πλέον μέσω της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 38/2010 που τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4093/2012 και 4111/2013. Με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω Π.Δ. αρμόδιο όργανο είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.