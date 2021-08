Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δάκης: Το πραγματικό του όνομα και πώς βγήκε το καλλιτεχνικό του

Γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο γνωστός μουσικός Βρασίδας Χαραλαμπίδης, κατά κόσμον, "Δάκης", ήρθε σαν σήμερα στη ζωή το 1943. Αφορμή για το καλλιτεχνικό του όνομά ήταν το χαϊδευτικό "Βρασιδάκη", έτσι όπως τον αποκαλούσε η μητέρα του όταν ήταν μικρός.

Από μαθητής ακόμα, ο Δάκης, ξεκίνησε να τραγουδά. Το 1963 μετακόμισε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων και παράλληλα ηχογράφησε το 1964 τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο “Deep in the heart of Athens”. Ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά. Ο ίδιος μιλούσε εκτός των ελληνικών, αραβικά, ιταλικά, γαλλικά και αγγλικά.

Το 1965 αντικαθιστώντας τον Θέμη Ζέρβα στη θέση του τραγουδιστή, έγινε μέλος του συγκροτήματος Adam’ s Boys που αργότερα μετονομάστηκαν σε Playboys.

Από το 1968 ξεκίνησε σόλο καριέρα με το σπουδαίο δίσκο "Γεια σου σ’ ευχαριστώ" με το συνθέτη Κ. Ξενάκη και αμέσως μετά ακολούθησε η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και τις διαχρονικές επιτυχίες "Τόσα Καλοκαίρια" και "Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά", όπου η ανταπόκριση του κοινού τον τοποθέτησε γρήγορα στους πλέον περιζήτητους ερμηνευτές εκείνης της εποχής. Ο Πλέσσας παρότι σε άλλη εταιρία, εντόπισε το ταλέντο του και τον έβαλε στο χώρο του ελληνικού κινηματογράφου.

Από τότε και έως σήμερα μας έχει χαρίσει αξέχαστες ερμηνείες σε εκατοντάδες τραγούδια πολλά απ’ τα οποία έγιναν τεράστιες επιτυχίες.

Ο Δάκης έχει συνεργαστεί με Έλληνες συνθέτες όπως: Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης, Κώστας Ξενάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Νίκος Λαβράνος, Νίκος Καρβέλας, Αλέκος Χρυσοβέργης, Γιώργος Θεοδοσιάδης κ.ά.

