Σινεμά: Οι 10 + 1 τριλογίες που δεν πρέπει να χάσεις σε αυτήν την καραντίνα

Εν μέσω πανδημίας και την ώρα που η άρση του lockdown απομακρύνεται μέρα με τη μέρα, είναι όλο και πιο πιθανό να περάσουμε αρκέτες ακόμη μέρες και ώρες στο σπίτι.

Και επειδή απ' ότι φαίνεται ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει (δυστυχώς) πρέπει να επιστρατεύσουμε κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο για να περάσει όσο πιο ευχάριστα γίνεται η καθημερινότητα.

Το σινεμά ανέκαθεν αποτελούσε μία σταθερή πηγή ψυχαγωγίας, ενώ τα τελευταία χρόνια υπηρεσίες όπως το Netflix μας δίνουν τη δυνατότητα να βλέπουμε σειρές και ταινίες χωρίς όρια.

Ειδικά τώρα που σε περίοδο καραντίνας, όλο και περισσότερος κόσμος περνά τον χρόνο του μπροστά από μία οθόνη. Συγκεντρώσαμε λοιπόν, 11 από τις καλύτερες τριλογίες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Οι τριλογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στην ιστορία της 7ης τέχνης, πολλές από τις οποίες έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα.

Ο κινηματογράφος έχει πολλές ιστορίες να σου διηγηθεί και αυτό το κάνει ξεκάθαρο μέσα από την ποικιλία που τον διακατέχει και από το γεγονός ότι ποτέ δεν έπαψε να σου δίνει κάτι καινούργιο.

Μία ταινία όμως, δεν είναι ποτέ αρκετή. Οι τριλογίες είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο στο σινεμά, καθώς μπορούν πολύ εύκολα να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό είδος και να αναλυθούν διαφορετικά.

Μάρλον Μπράντο, Χάρισαν Φορντ, Άντονι Χόπκινς, Κρίστιαν Μπέιλ, Κιάνου Ριβς και δεκάδες ακόμη ηθοποιοί συμμετείχαν σε κάποιες από τις πιο γνωστές τριλογίες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Διαλέξαμε 10+1 τριλογίες και σας τις παρουσιάζουμε:

The Lord of the Rings (2001-2003)

Όταν μιλάμε για τριλογία σίγουρα μία από τις πρώτες που μας πηγαίνει το μυαλό είναι αυτή του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Είναι μια τριλογία με την οποία μεγάλωσε μία ολόκληρη γενιά και θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν και οι επόμενες.

Πρόκειται μεν για αναφορά στην mainstream μεριά της έβδομης τέχνης, αλλά αναμφίβολα αντιπροσωπεύει πλέον και τις πιο κλασικές ταινίες της νέας χιλιετίας. Ο Peter Jackson πήρε ένα τεράστιο ρίσκο μεταφέροντας τα αριστουργήματα του J.R.R Tolkien στον κινηματογράφο, όχι απόλυτα πιστά αλλά σίγουρα πάρα πολύ επιτυχημένα.

Three Colors (1993-1994)

Η τριλογία τους Πολωνού σκηνοθέτη Kieslowki είναι σίγουρα και ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της καριέρας του. Αποτελείται από τις τρεις ταινίες Three Colors: Blue, Three Colors: White και Three Colors: Red, χρωματίζοντας και σχεδιάζοντας την σημαία της Γαλλίας, στην οποία και δημιουργήθηκαν οι δύο πρώτες, ενώ η τρίτη γυρίστηκε στην πατρίδα του σκηνοθέτη, Πολωνία.

Γραμμένες μαζί με τον Krzysztof Piesiewicz, κάθε ταινία αντίστοιχα βασίζεται σε ένα από τα τρία πολιτικά ιδεώδη της Γαλλικής Κυβέρνησης: ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα, συχνά όμως η απεικόνιση των ιδανικών αυτών γίνεται μέσα από ασαφή και ειρωνικά στοιχεία.

Οι τρεις ταινίες έχουν ερμηνευτεί αντίστοιχα ως αντί-τραγωδία, αντί-κωμωδία και αντί-ρομάντζο.

The Godfather (1972-1990)

Βασισμένη στην ομότιτλη νουβέλα του Mario Puzo, η τριλογία ακολουθεί την καθόλου χαμηλών τόνων ζωή της οικογένειας Corleone, στην οποία το αίμα και η βία είναι τρόπος ζωής και αυτό θα το αποδείξουν όλες οι γενιές της.

Έγινε σημείο αναφοράς για τις κινηματογραφικές αποδόσεις λογοτεχνικών επιτυχιών και άνοιξε το δρόμο για ταινίες σχετικές με τη μαφία.

Η συνύπαρξη του Al Pacino με τον Marlon Brando και τον Robert De Niro στο πρώτο και το δεύτερο μέρος αντίστοιχα έχει μείνει στην ιστορία. Η τριλογία κατέκτησε συνολικά 9 Όσκαρ, ανάμεσά τους δύο για καλύτερη ταινία το 1973 και το 1975.

The Wong Kar Wai (1990-2004)

Πρόκειται για μία άτυπη τριλογία κατά την οποία ο Wong Kar Wai φαίνεται να δίνει σώμα και ψυχή για να δημιουργήσει τρεις από τις σπουδαιότερες ταινίες της καριέρας του. Αποτελείται από τις ταινίες, Days of Being Wild, In the Mood for Love και 2046.

Αυτό που κάνει αυτές τις τρεις ταινίες να ξεχωρίζουν και δίνουν την αίσθηση μια ενιαία κινηματογραφικής υπόστασης δεν είναι μόνο οι ομοιότητες στην αφήγηση, αλλά η εστίαση στα συναισθήματα και στις διακλαδώσεις που αυτά μπορεί να έχουν.

Η τριλογία ακολουθεί τις ιστορίες χαρακτήρων στο Hong Kong το 1960, οι οποίοι φαίνεται συχνά να προσπαθούν να επιδιορθώσουν την μιζέρια τους μέσα από τον έρωτα.

Toy Story (1995-2010)

Η πιο τρανή απόδειξη της απόλυτης υπεροχής της Pixar στο χώρο των κινουμένων σχεδίων από τη δεκαετία του ’90. Μια απλοϊκή ιστορία για παιδιά μετατρέπεται σε μια υπέροχη ταινία για όλες τις ηλικίες. Ο Woody και ο Buzz είναι τα παιχνίδια που όλοι θα θέλαμε να έχουμε.

Ευτυχώς που η Disney μετά την εξαγορά της Pixar δεν αρκέστηκε σε μια ξεπέτα, παρά δημιούργησε μια ταινία που όχι μόνο προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας το 2011, αλλά μάλλον το άξιζε κιόλας. Τελικά βέβαια «αρκέστηκε» σε αυτό της καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

The Dark Knight (2005-2012)

Αφού ο Batman βασανίστηκε με μέτριες ταινίες υψηλών προδιαγραφών, χρειαζόταν κάτι ριζικό για να αναγεννηθεί. Ο Christopher Nolan ήταν ο τυχερός και ικανός που το βρήκε, ο Christian Bale ντύθηκε Dark Knight και η ιστορία ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά. Πραγματικά ποιος μπορεί να τον ξεπεράσει;

The Matrix (1999-2003)

Λίγες ταινίες έχουν καταφέρει να είναι τόσο επιδραστικές όσο το Matrix. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο πως μία ταινία συνδυάζει sci-fi, cyberpunk, kung-fu, western, anime, φιλοσοφικό, κοινωνικό και θρησκευτικό υπόβαθρο και καταφέρνει να το πετυχαίνει τόσο καλά.

Το Matrix αποτελεί ταινία ορόσημο για τον κινηματογράφο του 21ου αιώνα.

Indiana Jones (1981-1989)

Ό,τι καλύτερο έχει δημιουργήσει το Τζορτζ Λούκας (μετά την αρχική τριλογία του Star Wars), ό,τι καλύτερο έχει ερμηνεύσει ο Χάρισον Φορντ. Συνδυάζοντας άψογα ιστορία, φαντασία, δράση και χιούμορ, τα Indiana Jones θεωρούνται τα απόλυτα blockbuster.

Εξάλλου μπορεί ο Χάρισον Φορντ μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος ερμηνευτής αλλά είχε ένα ταλέντο στο να αγκαλιάζει οποιονδήποτε χαρακτήρα υποδυόταν. Και στο Indiana Jones τα κατάφερνει περίφημα, ίσως καλύτερα και από τον άλλο διάσημο ήρωά του, τον Han Solo.

Star Wars (1977-1983)

Αν σήμερα υπάρχουν σκηνοθέτες που μπορούν να απεικονίσουν οτιδήποτε φανταστούν με απόλυτα ρεαλιστική πιστότητα, το χρωστούν εν πολλοίς στον George Lucas.

Τη δεκαετία του '70 και του '80 μόνο αυτονόητο δεν ήταν. Η πρωτότυπη τριλογία του Πολέμου των Άστρων παραμένει για πολλούς ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο κινηματογράφος στον τομέα της επιστημονικής φαντασίας.

Hannibal Lecter (1991-2002)

Δεν ήταν μονάχα αυτή η ''Σιωπή των Αμνών'' με τις συγκλονιστικές ερμηνείες των Anthony Hopkins και Jodie Foster. Ακόμα και η δεύτερη ταινία που σκηνοθέτησε ο Ridley Scott, αλλά πολύ περισσότερο η τρίτη στη σειρά με τους εξαιρετικούς Edward Norton και Ralph Fiennes διατήρησαν ψηλά το επίπεδο.

Από τα καλύτερα ψυχολογικά θρίλερ στην ιστορία του σινεμά.

Back to the Future (1985-1990)

Η τριλογία «Επιστροφή στο Μέλλον» του Ρόμπερτ Ζεμέκις παραμένει μετά από 30 χρόνια εξαιρετικά δημοφιλής. Η πρώτη ταινία, η οποία αποτέλεσε και τεράστια εισπρακτική επιτυχία, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, και οδήγησε σε δύο συνέχειες, οι οποίες γυρίστηκαν ταυτόχρονα και κυκλοφόρησαν το 1989 και το 1990.

Η τριλογία είναι γνωστή για τα πανέξυπνα κωμικά στοιχεία, τους αξέχαστους εκκεντρικούς χαρακτήρες, και αποτελεί ίσως και την μοναδική ταινία με πολύπλοκες επιστημονικές θεωρίες για το ταξίδι στο χρόνο που κατανοούνται εύκολα από το κοινό.

