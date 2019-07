Navtex Τούρκων στα "ορφανά" οικόπεδα της Κύπρου

Άσκηση με πραγματικά πυρά δηλώνει ότι θα κάνει η Τουρκία, σε περιοχή δυτικά της Κύπρου, που επηρεάζει σίγουρα τα "ορφανά" ακόμη οικόπεδα 4 και 5 της κυπριακής ΑΟΖ.

Σύμφωνα με έγγραφο που αποκάλυψε από τον περασμένο Μάρτιο η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» της Κύπρου η Τουρκία είχε καταθέσει στο Συμβούλιο Σύνδεσης με την Ε.Ε. γραπτές θέσεις που καθιστούν σαφές, ότι διεκδικεί σημαντικό τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ.

Στο έγγραφο, 59 σελίδων, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα οικόπεδα 6 και 7 της κυπριακής ΑΟΖ εμπίπτουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και ότι το οικόπεδο 3 ανήκει στη λεγόμενη «ΤΔΒΚ».

Η NAVTEX των Τούρκων και ο χάρτης:

ΝΑVTEX 778/19

TURNHOS N/W : 0778/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 13 JUL 19 FROM 1000Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

34 09.00 N – 031 41.00 E

33 55.00 N – 031 41.00 E

33 55.00 N – 031 11.00 E

34 09.00 N – 031 11.00 E

CAUTION ADVISED.

