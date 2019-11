Στα άκρα η Τουρκία: Εξέδωσε Νavtex για άσκηση νότια της Ρόδου

Πριν καλά - καλά στεγνώσει το μελάνι των ελληνικών αντιδράσεων στη κατάπτυστη και παράνομη συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης για τα θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο, η Άγκυρα εξέδωσε Navtex, θέλοντας να δοκιμάσει τις αντιδράσεις της Αθήνας για ακόμη μια φορά.

Ειδικότερα, αργά το απόγευμα της Παρασκευής με την σχετική οδηγία προγραμματίζει άσκηση για τις 2 Δεκεμβρίου, διάρκειας 4 ωρών σε περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου, διεκδικώντας τη δική της υφαλοκρηπίδα.

TURNHOS N/W : 1425/19

MEDITERRANEAN SEA

MILITARY EXERCISES, ON 02 DEC 19 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N - 027 40.00 E

35 00.00 N - 027 15.00 E

34 40.00 N - 028 00.00 E

35 20.00 N - 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

Η Τουρκία ως πάγια πρακτική θέλει να δει πως αντιδρά η Ελλάδα και μένει να φανεί αν η Navtex μείνει στα χαρτιά ή πράγματι η στρατιωτική άσκηση πάρει σάρκα και οστά.