Τουρκία: Δεσμεύει με NAVTEX την "καρδιά" του Αιγαίου

Μία ακόμα NAVTEX εξέδωσε την Μ. Δευτέρα η Τουρκία, συνεχίζοντας ακάθεκτη τις προκλητικές της κινήσεις. Με τη νέα NAVTEX, η οποία είναι για τις 20, 25 και 26 Μαΐου, δηλώνει ότι θα κάνει "άσκηση έρευνας-διάσωσης" στην καρδιά του Αιγαίου.

Η NAVTEX:

NAVTEX 0341/201

TURNHOS N/W : 0341/21

AEGEAN SEA

1. SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISES, ON 20,25 AND 26 MAY 21

FROM 0300Z TO 1500Z IN AREAS BOUNDED BY:

AREA-1

39 04.00 N – 025 43.00 E

38 44.00 N – 025 43.00 E

38 44.00 N – 024 55.00 E

38 53.00 N – 024 55.00 E

39 04.00 N – 025 21.00 E

AREA-2

38 55.00 N – 026 00.00 E

38 51.00 N – 026 20.00 E

38 43.00 N – 026 12.00 E

38 44.00 N – 025 53.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 261600Z MAY 21

