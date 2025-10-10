ΑΕΚ: Έκλεισε φιλικό για τη Δευτέρα με τη Μαρκό

Στο πλαίσιο της διακοπής των εθνικών ομάδων και ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (19/10), η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τη Μαρκό τη Δευτέρα (13/10) στα Σπάτα.

Έπειτα από ρεπό που είχαν λάβει λόγω της διακοπής των εθνικών ομάδων, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ επέστρεψαν σε ρυθμούς προπόνησης, με τον Μάρκο Νίκολιτς να επιθυμεί, ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, να στρέψει την προσοχή της ομάδας στο επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (19/10), όπως γράφει το SPORT24.

Όπως αναμενόταν, η Ένωση προπονήθηκε μετρώντας αρκετές απουσίες, μιας και δεν είναι λίγοι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αποστολή με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Εντούτοις, όσοι δήλωσαν “παρών” ετοιμάζονται για τη φιλική αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα με τη Μαρκό, που θα διεξαχθεί στα Σπάτα τη Δευτέρα (13/10) .

Η Μαρκό συμμετέχει στον Β’ Όμιλο της Super League 2 και έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή σεζόν, ούσα στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με απολογισμό δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα.