ΑΕΚ: Η νέα εξολοκλήρου κιτρινόμαυρη φανέλα της Ένωσης

H AEK προχώρησε σε μία αλλαγή όσον αφορά τη φανέλα της, αφαιρώντας το κόκκινο χρώμα του χορηγού από την εμφάνισή της.

Η ΑΕΚ αντικατέστησε από τη φανέλα της το κόκκινο χρώμα το λογότυπο του χορηγού της, δημοσιεύοντας την εξ ολοκλήρου νέα εμφάνισή της στα social media.

“Εσείς το ζητήσατε. Εμείς το κάναμε πραγματικότητα. Το Πάμε Στοίχημα προσάρμοσε το λογότυπο του στα χρώματα της ΑΕΚ, όπως ακριβώς το ονειρευτήκατε.

Πάμε Στοίχημα/ΟΠΑΠ – Μέγας Χορηγός ΠΑΕ ΑΕΚ”, αναφέρει χαρακτηριστικά στο VIDEO που ανάρτησε στα social media το Πάμε Στοίχημα.