ΑΕΚ, μεταγραφές: Έρχεται σήμερα ο Γκρούγιτς για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει

Η ΑΕΚ -εκτός απροόπτου- κλείνει το κενό στη μεσαία γραμμή, καθώς ο Μάρκο Γκρούγιτς αναμένεται μέσα στην ημέρα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση.

Το ζήτημα της θέσης “6” στην ΑΕΚ φαίνεται πως κλείνει με την απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς.

Ο 29χρονος Σέρβος (γεν. 1996, ύψος 1,91μ.) έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ένωση και σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24 αναμένεται μέσα στη μέρα (λογικά το απόγευμα) στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και να υπογράψει στην ΑΕΚ.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι κιτρινόμαυροι έχουν βρει συμφωνία με την Πόρτο και ο ποδοσφαιριστής θα παίξει στην OPAP Arena ως ελεύθερος από την Πόρτο με πολύ ευνοϊκούς όρους για την ΑΕΚ.

Ο Γκρούγιτς πέρασε μια περιπέτεια με τον τραυματισμό στον αχίλλειο, καθώς το ιατρικό επιτελείο της Πόρτο επέμεινε για συντηρητική θεραπεία και τελικά όταν ο παίκτης μπήκε στο χειρουργείο, τελικά επέστρεψε δυνατός και τους τελευταίους δύο μήνες προπονείται σε φουλ ρυθμούς με τους “δράκους. Ο 28 φορές διεθνής με τα χρώματα της Σερβίας όλες αυτές τις ημέρες είχε εκτενείς συζητήσεις με Νίκολιτς – Ριμπάλτα και αναλύθηκε όλο το πλαίσιο της συνεργασίας στο αγωνιστικό κομμάτι.

Το δίδυμο της ΑΕΚ είδε έναν παίκτη φόκους σε αυτά χρειάζεται η ομάδα, ανάλογη περίπτωση με αυτή του Γιόβιτς, και έτσι προχώρησαν οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί το deal.