ΑΕΚ: Τέλος ο Λαμέλα από την Ένωση

Μετά από έναν χρόνο κοινής πορείας, η ΑΕΚ και ο Έρικ Λαμέλα ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, με την Ένωση να ενημερώνει ότι ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε τη λύση του συμβολαίου του κοινή συναινέσει.

Έναν χρόνο μετά τον ερχομό του στην Ελλάδα ως ελεύθερος για λογαριασμό της ΑΕΚ, ο Έρικ Λαμέλα αποτελεί πλέον παρελθόν από τους Κιτρινόμαυρους.

Αφότου βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ των δύο πλευρών, η Ένωση ενημέρωσε την Πέμπτη (14/08) για το συναινετικό διαζύγιό της με τον 33χρονο Αργεντινό εξτρέμ.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το SPORT24, ο παίκτης αποχώρησε λίγο μετά τις 17:00 από τα γραφεία της ΠΑΕ, έχοντας υπογράψει την λύση του συμβολαίου του κοινή συναινέσει.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Λαμέλα, μέχρι πρότινος, δεσμευόταν με συμβόλαιο για δύο επιπλέον χρόνια, ενώ οι ετήσιες απολαβές του ανέρχονταν στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Όσον αφορά την αγωνιστική του προσφορά, ο έμπειρος εξτρέμ αποχαιρέτησε την Ένωση, καταγράφοντας συνολικά πέρυσι 31 συμμετοχές (1.851′), 6 τέρματα και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.