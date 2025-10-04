ΑΕΛ Novibet – Βόλος 2-5: Έκανε περίπατο στη Λάρισα με πεντάρα

Ο Βόλος πήρε το ντέρμπι στη Λαρίσα με σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΛ Novibet επικρατώντας 5-2. Ο Χουάνπι πέτυχε δύο γκολ και από ένα οι Λάμπρου, Κόμπα και Τζόκα.

Ο Βόλος πέρασε από τη Λάρισα με το εμφατικό 5-2 και συνεχίζει να φιγουράρει ψηλά στη βαθμολογία της Stoximan Super League. Ο Χουάνπι πέτυχε δύο γκολ για την ομάδα του Χουάν Φεράντο, σπουδαία εμφάνιση και από τον Λάζαρο Λάμπρου που πέτυχε άλλο ένα γκολ, με τους Κόμπα και Τζόκα να πετυχαίνουν άλλο ένα.

Όπως γράφει το SPORT24, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο τρίτο λεπτό. πό ένα “τσαφ” του Χάμουλιτς, ο Λάμπρου πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε τη σέντρα με τον Χουάνπι να πιάνει την κεφαλιά και να την στέλνει στο δοκάρι. Ο Κόμπα πήρε το ριμπάουντ και από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.

Η ΑΕΛ Novibet ισοφάρισε στο 22′ με πέναλτι του Ατανάσοφ για χέρι του Κάργα από σουτ του ίδιου. Ο Σιαμπάνης έπεσε στη λάθος γωνία και δεν μπόρεσε να τον σταματήσει.

Τρία λεπτά μετά ο Βόλος ανέκτησε το προβάδισμα στο σκορ. Ο Λάμπρου έστρωσε στον Κόμπα έξω από την περιοχή, εκείνος έπιασε ένα ωραίο μακρινό σουτ με τον Μελισσά να τον σταματά, όμως ο Χουάνπι πήρε το ριμπάουντ κι από κοντά την έστειλε στα δίχτυα. Το 2-1 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Ο Γκαράτε ισοφάρισε προσωρινά στο 51ο λεπτό. Ο Αργεντινός φορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ατανάσοφ και κεφαλιά πάσα του Ουάρντα.

Ωστόσο και πάλι το ματς έμεινε για λίγα λεπτά στην ισοπαλία, αφού ο Βόλος πέτυχε και τρίτο γκολ στο 55′ με τον Λάμπρου ο ο ποίος εκτέλεσε σωστά τον Μελίσσα, όντας αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι μετά την πάσα του Χάμουλιτς.

Στο 74ο λεπτό μπήκε το τέταρτο γκολ για τον Βόλο. Ο Φορτούνα γύρισε ωραία στο ύψος του πέναλτι όπου ήταν αφύλακτος ο Χουάνπι που με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

Το πέμπτο γκολ για την ομάδα του Χουάν Φεράντο πέτυχε ο Τζόκα σε μια ανύποπτη φάση με τον Νίκο Μελίσσα να φέρει μερίδιο ευθύνης, καθώς δεν προσπάθησε να αποσοβήσει το τέρμα.

Ο Βόλος με αυτό το τρίποντο ανέβηκε στους εννέα βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ Novibet παρέμεινε χαμηλά και στους τέσσερις. Μετά τη λήξη του αγώνα υπήρξαν αποδοκιμασίες από τον κόσμο προς τον Γιώργο Πετράκη και τους παίκτες του.