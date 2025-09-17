Αθλητικά Στίβος

Αγωνία για τον Μίλτο Τεντόγλου – Πρόβλημα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Η σπουδαία μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά.

Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο διαγωνίζεται αυτή τη στιγμή ο Μίλτος Τεντόγλου, με την τύχη πάντως να μην είναι υπέρ του στην αρχή του αγωνίσματος του άλματος εις μήκους.

Ο Μίλτος πήρε κανονικά φόρα, όμως σταμάτησε με το δεύτερο άλμα του να ακυρώνεται. Ο Τεντόγλου έπιανε τη γάμπα του και φαίνεται σαν να έχει ενόχληση.

Αυτή τη στιγμή, ο Μίλτος συνεχίζει να κάνει μαλάξεις στη γάμπα, με τον κίνδυνο να μείνει εκτός συνέχειας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής εμφανίζεται σκεπτικός και προβληματισμένος και μιλάει συνεχώς με τον προπονητή του.

Σημειώνεται πως, το πρώτο άλμα του Μίλτου ήταν στα 7.83μ. και το τρίτο στα 7.67μ.

