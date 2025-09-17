Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Άδοξο τέλος για τον Μίλτο Τεντόγλου μετά το πρόβλημα στη γάμπα

Η σπουδαία μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου δεν κύλησε όπως θα ήθελε ο σπουδαίος αθλητής.

Ο τίτλος του Παγκόσμιου Πρωταθλητή θα περάσει σε άλλα χέρια, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, έμεινε εκτός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι πήγε στο Τόκιο με την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης με 8,46 μ., αλλά λόγω των ενοχλήσεων και του τραυματισμού στο πόδι του έμεινε εκτός συνέχεια και κατετάγη 11ος με καλύτερο άλμα στα 7,83μ.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε χαλαρά και προσγειώθηκε στα 7,83μ. στο πρώτο του άλμα, όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα στο 2ο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, παρότι πήρε φόρα για το άλμα, τελικά σταμάτησε και έπιασε τη γάμπα του, δείχνοντας ότι έχει ενόχληση.

Ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω, αλλά επιχείρησε και το τρίτο άλμα του, το οποίο όμως ήταν στα 7,67μ. Ο Τεντόγλου ήταν 10ος και για να συνεχίσει τον αγώνα του χρειαζόταν να μην τον περάσει ένας από τους δύο Γερμανούς, Χάουμε Γκουέρα και Λέστερ Λεσκάι.

Δεν το έκανε ο πρώτος, αλλά το έκανε ο Λεσκάι, ο οποίος με άλμα στα 7,97μ. άφησε εκτός 10άδας τον Μίλτο.