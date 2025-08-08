Αλ Τααβούν – Ολυμπιακός 1-2: Άλλη μια νίκη για τους ερυθρόλευκους, με λάμψη Πνευμονίδη

Με τον Πνευμονίδη να ξεχωρίζει ξανά και τον Στρεφέτσα να δείχνει την ποιότητά του, ο Ολυμπιακός συνέχισε με νίκες στα φιλικά του επικρατώντας με 2-1 της Αλ-Τααβούν επί ολλανδικού εδάφους.

Νικηφόρα συνέχισε στα φιλικά προετοιμασίας του ο Ολυμπιακός. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας νίκησαν 2-1 την Αλ-Τααβούν επί ολλανδικού εδάφους με πρωταγωνιστές τους Σταύρο Πνευμονίδη και Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Όπως γράφει το SPORT24, οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με τον Σταύρο Πνευμονίδη που πλάσαρε με το δεξί στην κίνηση έπειτα από σέντρα του Ροντινέι από δεξιά.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διπλασίασε τα τέρματά της στο 47′ όταν ο Πνευμονίδης σούταρε στο δοκάρι και ο Στεφέτσα στην επαναφορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Αλ-Τααβούν μείωσε στο 51′ με κοντινό αριστερό σουτ του Μαρτίνεζ.

Έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την πέμπτη του νίκη στα έξι φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει και στρέφει την προσοχή του στο αυριανό (9/8, 16:30) με την Ουνιόν στο Βερολίνο.