Αντιπρόεδρος FIFA σε Τραμπ: “Εμείς αποφασίζουμε για το Μουντιάλ

Ο αντιπρόεδρος της FIFA απάντησε στις δηλώσεις του Τραμπ, σχετικά με το Μουντιάλ του 2026 και τη μεταφορά αγώνων σε άλλες πόλεις, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Ομοσπονδία.

Το Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, πλησιάζει και η FIFA έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του τουρνουά.

Πρόσφατα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε με δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένος να μεταφέρει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από πόλεις που θεωρούνται επικίνδυνες, έστω και λίγο.

Απαντώντας σε αυτή τη δήλωση, όπως γράφει το SPORT24, ο αντιπρόεδρος της FIFA και πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις για τη διεξαγωγή του τουρνουά ανήκουν αποκλειστικά στην παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου και σε κανέναν άλλο.

“Το τουρνουά είναι της FIFA, η δικαιοδοσία της FIFA, η FIFA παίρνει αυτές τις αποφάσεις”, είπε ο Καναδός και πρόσθεσε: “Με όλο τον σεβασμό στους σημερινούς παγκόσμιους ηγέτες, το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο από αυτούς και το ποδόσφαιρο θα επιβιώσει από το καθεστώς τους και την κυβέρνησή τους και τα συνθήματά τους”.