Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Τα λιοντάρια έβαλαν φρένο στο νικηφόρο σερί του Χιμένεθ και έφυγαν με τον βαθμό από το Χαριλάου

Την πρώτη του απώλεια με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του, έπειτα από τέσσερις νίκες, κατέγραψε ο Άρης, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό στο “Κλεάνθης Βικελίδης” για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τέλος μπήκε στο νικηφόρο σερί του Άρη με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του.

Οι κίτρινοι είχαν πολλές ευκαιρίες, όμως έμειναν στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό στο “Κλεάνθης Βικελίδης” για την 5η αγωνιστική και έχασαν την ευκαιρία να μείνουν στο -1 από την κορυφή της Stoiximan Super League.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr, η ομάδα της Θεσσαλονίκης άνοιξε το σκορ με δυνατή κεφαλιά του Μόντσου στο 44′ έπειτα από σέντρα του Τεχέρο από δεξιά.

Με παρόμοιο τρόπο όμως απάντησαν τα λιοντάρια, που ισοφάρισαν στο 50′ με κεφαλιά του Ίβαν ύστερα από σέντρα του Γκριν από αριστερά.

Έτσι τα λιοντάρια πήραν τον δεύτερο βαθμό τους στο πρωτάθλημα και ξεκόλλησαν από την τελευταία θέση, ενω οι κίτρινοι απώλεσαν βαθμούς για πρώτη φορά με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο τους και έμειναν στην 4η θέση με 10 βαθμούς.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Άρης μπήκε δυνατά στο ματς και είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 15′. Ο Μόντσου εκτέλεσε το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι και ο Αλβάρο βγήκε πρώτος στην μπάλα, πλασάροντας με το αριστερό από δύσκολη γωνία, όμως δεν μπόρεσε να της δώσει πορεία προς την εστία.

Στο 17′ ο Βερνόν σούταρε με το αριστερό από την καρδιά της μεγάλης περιοχής έπειτα από φάουλ του Μπανζάκι, η μπάλα έφυγε άουτ για τον Πανσερραϊκό.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά στο 20′ όταν ο Ράτσιτς ζύγισε την μπάλα, την άφησε να σκάσει και εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το δεξί έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

Δύο λεπτά αργότερα, ο Άρης κυκλοφόρησε την μπάλα, την έφερε από αριστερά στα δεξιά, ο Μορουτσάν πέρασε στον Ράτσιτς και εκείνος σούταρε δυνατά από τα δεξιά της περιοχής, με την μπάλα να περνά μόλις δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πανσερραϊκού.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν πολύ δραστήρια επιθετικά και στο 24′ ο Μορουτσάν συνέκλινε από δεξιά προς το κέντρο και έστρωσε στον Μόντσου που πλάσαρε με το δεξί, με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τιναλίνι.

Στο 29ο λεπτό, ο Μόντσου έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Άλβαρο πήρε την κεφαλιά εντός μικρής περιοχής, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Τιναλίνι.

Ο Άρης άνοιξε τελικά το σκορ με τον Μόντσου στο 44′. Ο Τεχέρο έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Μόντσου με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι έβαλε σε ρόλο οδηγού τους κίτρινους.

Ο Πανσερραϊκός όμως δεν άργησε να βρει απάντηση. Ο Γκριν έβγαλε σέντρα ακριβείας από τα αριστερά και ο Ίβαν μπήκε δυναμικά στη φάση παίρνοντας την κεφαλιά και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 στο 50′.

Στο 58′ ήρθε μια καλή φάση για τον Άρη. Ο Τεχέρο έκανε ένα επικίνδυνο σουτ με το δεξί εκτός περιοχής, ο Τιναλίνι, παρότι η μπάλα έσκασε μπροστά του, έπεσε στη δεξιά γωνία του και έδιωξε σε κόρνερ.

Ο Μανόλο Χιμένεθ έριξε στο ματς στο 64′ τον Γιαννιώτα και τον Μισεουί και ο τελευταίος απείλησε με δεξί σουτ εκτός περιοχής πέντε λεπτά αργότερα. Στο 72′ ο Γιαννιώτας έστρωσε στον Μισεουί, εκείνος σούταρε, η μπάλα κόντραρε στον Μόντσου στη μικρή περιοχή, όμως ο Τιναλίνι απέκρουσε ενστικτωδώς.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Άρης άγγιξε το γκολ, όταν ο Γιαννιώτας κινήθηκε από δεξιά, σούταρε με το αριστερό και ο Τιναλίνι εκτινάχθηκε κάνοντας δύσκολη απόκρουση με το αριστερό χέρι κρατώντας όρθιο τον Πανσερραϊκό.

Ο Άρης άγγιξε το γκολ και στο 90’+7′ όταν ο Μισεουί έβγαλε τη σέντρα και ο Μορόν πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει μόλις άουτ.

ΑΡΗΣ: Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (84′ Παναγίδης), Μόντου, Ντούντου (64′ Γιαννιώτας), Μορουτσάν (64′ Μισεουΐ), Μορόν.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (75′ Καρασαλίδης), Βερνόν, Τσαούσης (83′ Δοϊρανλής), Λιάσος, Ρούμιαντσεβ (63′ Μάρας), Νούνελι (63′ Φαλέ), Γκριν, Μπανζάκι (83′ Κάλινιν), Ιβάν.