Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τον αγώνα των ερυθρολεύκων στο Λονδίνο

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (01/10) στο Λονδίνο την Άρσεναλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει στη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League την Τετάρτη (01/10) την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD, ενώ φυσικά μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και LIVE από το SPORT24.

