Αταμάν: “Αν το NBA θέλει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, πρέπει να νικήσει τον πρωταθλητή της EuroLeague”

Με φόντο το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Αυστραλία και έβδομη συνολικά, ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι πολλές ομάδες της EuroLeague μπορούν να κερδίσουν αυτές του NBA.

Η συζήτηση γύρω από το αν το ΝΒΑ μπορεί να θεωρηθεί “παγκόσμιο πρωτάθλημα” επιστρέφει δυναμικά, με τον Εργκίν Αταμάν να ρίχνει το δικό του λάδι στη φωτιά σε συνέντευξη που έδωσε στο Basketball.com από την Αυστραλία.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες του ΝΒΑ αυτοαποκαλούνται σε “παγκόσμιοι πρωταθλητές” και έθεσε μια πρόκληση: να αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές της EuroLeague και άλλες μεγάλες δυνάμεις για να αποδείξουν την ανωτερότητά τους.

Η αμφισβήτηση του τίτλου “παγκόσμιος πρωταθλητής” στο ΝΒΑ δεν είναι καινούρια. Το 2023 ο Αμερικανός σπρίντερ Νόα Λάιλς είχε προκαλέσει σάλο λέγοντας: “Ο νικητής των τελικών του ΝΒΑ είναι παγκόσμιος πρωταθλητής σε τι; Όχι στον κόσμο. Εμείς είμαστε ο κόσμος, γιατί έχουμε χώρες, σημαίες και εθνική εκπροσώπηση. Το ΝΒΑ δεν έχει σημαίες”. Ο Αταμάν φαίνεται να συμμερίζεται την ίδια άποψη. Και μάλιστα, την πάει ένα βήμα παραπέρα.

“Αν θέλετε να είστε παγκόσμιοι πρωταθλητές, παίξτε με εμάς”

Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως, με όλο τον σεβασμό στους σταρ του ΝΒΑ, το επίπεδο της EuroLeague δεν είναι χαμηλότερο, ειδικά σε όρους ανταγωνισμού.

“Αν θέλεις να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να νικήσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague. Ίσως και τον πρωταθλητή της Αυστραλίας. Δεν γίνεται να σηκώνεις την κούπα στο ΝΒΑ και να λες ότι είσαι ο καλύτερος στον κόσμο, χωρίς να έχεις παίξει απέναντι στους υπόλοιπους”, δήλωσε εμφατικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι τα παιχνίδια της EuroLeague έχουν διαφορετική ένταση και ατμόσφαιρα σε σχέση με την κανονική περίοδο του ΝΒΑ.

“Εκεί έχει γίνει περισσότερο σόου. Η EuroLeague είναι σόου και μάχη μαζί. Κάθε ματς είναι σαν τελικός”.

Η πρόκληση στην Αυστραλία και ο Παναθηναϊκός

Το προσεχές τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία (18-21 Σεπτεμβρίου) μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια πιο ουσιαστική διεθνή σύγκριση. Ο Παναθηναϊκός και η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα τεθούν αντιμέτωπες τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις τοπικές ομάδες Σίντνεϊ Κινγκς και Αντελάιντ 36ερς.

Για τον Αταμάν, αυτά τα παιχνίδια δεν είναι απλώς φιλικά: “Δεν θα έχουμε καμία προετοιμασία στην Ευρώπη, άρα αυτά τα ματς είναι το πρώτο σοβαρό τεστ. Ο Παναθηναϊκός και η Παρτιζάν είναι κορυφαίες ομάδες της EuroLeague, με παθιασμένους οπαδούς και το να βρεθούμε απέναντι σε αυστραλιανά κλαμπ θα δείξει σε τι επίπεδο βρίσκεται το παγκόσμιο μπάσκετ”.

Ο Αταμάν δεν σταμάτησε στη σύγκριση EuroLeague – NBA. Έφτασε μέχρι και στο επίπεδο των εθνικών ομάδων, δηλώνοντας πως το EuroBasket είναι πιο ανταγωνιστικό από το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIBA.

“Στο EuroBasket έχεις τουλάχιστον 7–8 διεκδικητές για το χρυσό. Είναι η ένταση της EuroLeague με μερικούς από τους καλύτερους NBAers. Στο τελευταίο Μουντομπάσκετ, οι ΗΠΑ έχασαν από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Αυτό τα λέει όλα”.

Οι πράσινοι ξεκινούν τη σεζόν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κορυφή της EuroLeague. Το περσινό Final Four τους έφερε στην τέταρτη θέση, αλλά φέτος ο στόχος είναι ξεκάθαρος: επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Για τον Αταμάν, όμως, η μάχη δεν περιορίζεται εκεί. Το όραμά του είναι πιο ευρύ: ένα τουρνουά όπου οι κορυφαίες ομάδες της EuroLeague, της NBL και του ΝΒΑ θα παίζουν στο ίδιο παρκέ. Τότε, και μόνο τότε, θα έχει νόημα η κουβέντα για “παγκόσμιους πρωταθλητές”.