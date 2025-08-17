Αθλητικές μεταδόσεις: Όλες οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της Κυριακής

Αθλητικές μεταδόσεις: Όλες οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της ΚυριακήςΔιαβάζεται σε 2'
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται την Κυριακή (17/08) με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα από τα ξένα πρωταθλήματα.
- 17 Αυγούστου 2025 09:05
Τα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη έκαναν πρεμιέρα, με την Κυριακή (17/08) να ολοκληρώνεται η 1η αγωνιστική τους.
Από τα σημερινά (17/08) ξεχωρίζει η σπουδαία κόντρα μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Άρσεναλ στο Ολντ Τράφορντ, η πρεμιέρα της Νότιγχαμ απέναντι στην Μπρέντφορντ και το επίσημο ντεμπούτο του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης.
Στα της Ελλάδας υπάρχει η πρόβα τζενεράλε του Άρη και του Αστέρα Τρίπολης AKTOR στις 20:00.
Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις την Κυριακή 17/08
- 13:15 Eredivisie Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Άγιαξ / Novasports Prime
- 14:00 Championship Ίπσουιτς – Σουθάμπτον / COSMOTE SPORT 3 HD
- 15:30 Eredivisie Τβέντε – Αϊντχόφεν / Novasports 2 HD
- 16:00 Premier League Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας / Novasprts Premier League
- 16:00 Premier League Νότιγχαμ – Μπρέντφορντ / Novasprts Start
- 17:30 Liga Portugal Ρίο Άβε – Νασιονάλ / COSMOTE SPORT 3 HD
- 18:00 La Liga Θέλτα – Χετάφε / Novasports 2 HD
- 18:30 Premier League Μαν. Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ / Novasports Premier League
- 20:00 Φιλικό Άρης – Αστέρας Τρίπολης AKTOR / Novasports Prime
- 20:30 La Liga Αθλέτικ- Σεβίλλη / Novasports Start
- 22:15 Κύπελλο Ιταλίας Μίλαν – Μπάρι / Novasports Prime
- 22:30 Liga Portugal Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα / COSMOTE SPORT 1 HD
- 22:30 La Liga Εσπανιόλ – Ατλέτικο / Novasports 1 HD