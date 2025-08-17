Αθλητικές μεταδόσεις: Όλες οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της Κυριακής

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται την Κυριακή (17/08) με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει πολλά ενδιαφέροντα από τα ξένα πρωταθλήματα.

Τα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη έκαναν πρεμιέρα, με την Κυριακή (17/08) να ολοκληρώνεται η 1η αγωνιστική τους.

Από τα σημερινά (17/08) ξεχωρίζει η σπουδαία κόντρα μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Άρσεναλ στο Ολντ Τράφορντ, η πρεμιέρα της Νότιγχαμ απέναντι στην Μπρέντφορντ και το επίσημο ντεμπούτο του Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης.

Στα της Ελλάδας υπάρχει η πρόβα τζενεράλε του Άρη και του Αστέρα Τρίπολης AKTOR στις 20:00.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις την Κυριακή 17/08