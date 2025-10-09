Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Αγγλία – Ουαλία, Τσεχία – Κροατία και τα υπόλοιπα ματς

Το ποδοσφαιρικό μενού της ημέρας περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας.

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 επιστρέφουν την Πέμπτη (09/10), με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει και την κρίσιμη μάχη της Ελλάδας με τη Σκωτία.

Φυσικά, ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ουαλία, ενώ η Κύπρος υποδέχεται τη Βοζνία-Ερζεγοβίνη και η Κροατία φιλοξενείται από την Τσεχία.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας: