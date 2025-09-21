Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι, Λάτσιο – Ρόμα και Μπαρτσελόνα, Ίντερ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι, Λάτσιο – Ρόμα και Μπαρτσελόνα, ΊντερΔιαβάζεται σε 2'
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση την Κυριακή (21/9), με το τηλεοπτικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθληματα της Ευρώπης.
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό την Κυριακή (21/9), καθώς υπάρχουν αναμετρήσεις σε όλα τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Στην Premier League ξεχωρίζει η μονομαχία της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Σίτι στο “Έμιρεϊτς” και στην Serie A υπάρχει το Derby della Capitale μεταξύ της Ρόμα και της Λάτσιο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα εντός έδρας ματς της Μπαρτσελόνα και της Ίντερ κόντρα σε Χετάφε και Σασουόλο αντίστοιχα.
Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (21/9)
- 13:30 Serie A: Λάτσιο – Ρόμα / COSMOTE SPORT 3 HD
- 14:00 Super League 2: Πανιώνιος – Athens Kallithea | Action 24
- 15:00 Bundesliga 2: Κίελο – Καρλσρούη / Novasports 3HD
- 15:00 La Liga: Ράγιο Βαγεκάνο – Θέλτα / Novasports 1HD
- 15:30 Eredivisie: Αϊντχόφεν – Άγιαξ / Novasports 4HD
- 16:00 Serie A: Κρεμονέζε – Πάρμα / COSMOTE SPORT 3 HD
- 16:00 Serie A: Τορίνο – Αταλάντα / COSMOTE SPORT 2 HD
- 16:00 Premier League: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα / Novasports Premier League
- 16:00 Premier League: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ / Novasports Start
- 16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ουνιόν Βερολίνου / Novasports 2HD
- 17:15 La Liga: Μαγιόρκα – Ατλέτικο Μαδρίτης / Novasports 1HD
- 17:30 Scottish League Cup: Πάρτικ Θιστλ – Σέλτικ / COSMOTE SPORT 9 HD
- 17:30 Stoiximan Super League: ΑΕΛ Novibet – ΑΕΚ / COSMOTE SPORT 1 HD
- 17:45 Eredivisie: Άλκμααρ – Φέγενορντ / Novasports 4HD
- 18:00 Stoiximan Super League: Λεβαδειακός – ΟΦΗ / Novasports Prime
- 18:30 Premier League: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι / Novasports Premier League
- 18:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν – Γκλάντμπαχ / Novasports 3HD
- 19:00 Serie A: Φιορεντίνα – Κόμο / COSMOTE SPORT 2 HD
- 19:30 La Liga: Έλτσε – Οβιέδο / Novasports 1HD
- 20:30 Liga Clausura: Ιντεπεντιέντε – Σαν Λορέντζο / Action 24
- 20:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Βόλφσμπουργκ / Novasports Prime
- 21:00 Stoiximan Super League: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός / COSMOTE SPORT 1 HD
- 21:45 Serie A: Ίντερ – Σασουόλο / COSMOTE SPORT 2 HD
- 22:00 La Liga: Μπαρτσελόνα – Χετάφε / Novasports 1HD
- 22:30 Liga Portugal: Κάζα Πία – Φαμαλικάο / COSMOTE SPORT 7 HD