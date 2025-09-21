Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι, Λάτσιο – Ρόμα και Μπαρτσελόνα, Ίντερ

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση την Κυριακή (21/9), με το τηλεοπτικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθληματα της Ευρώπης.

Στην Premier League ξεχωρίζει η μονομαχία της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Σίτι στο “Έμιρεϊτς” και στην Serie A υπάρχει το Derby della Capitale μεταξύ της Ρόμα και της Λάτσιο, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα εντός έδρας ματς της Μπαρτσελόνα και της Ίντερ κόντρα σε Χετάφε και Σασουόλο αντίστοιχα.

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (21/9)