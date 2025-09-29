Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Έβερτον – Γουέστ Χαμ και τα υπόλοιπα παιχνίδια

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Έβερτον – Γουέστ Χαμ και τα υπόλοιπα παιχνίδιαΔιαβάζεται σε 2'
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στην Ευρώπη και τη Δευτέρα (29/9), με το τηλεοπτικό μενού να περιλαμβάνει αγώνες σε Premier League, La Liga και Serie A.
- 29 Σεπτεμβρίου 2025 09:12
Η δράση συνεχίζεται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της Δευτέρας (29/9) περιλαμβάνει ενδιαφέροντα ματς σε Premier League, La Liga και Serie A, ενώ η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet.
Στην Αγγλία, η Έβερτον αντιμετωπίζει τη Γουέστ Χαμ, στην Ιταλία η Τζένοα υποδέχεται τη Λάτσιο, ενώ στην Ισπανία η Βαλένθια φιλοξενεί την Οβιέδο.
Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 18:00 Stoiximan Super League: Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet / Novasports Prime
- 19:30 Serie A: Πάρμα – Τορίνο / COSMOTE SPORT 1 HD
- 21:30 Προεπισκόπηση Premier League / Novasports Prime
- 21:30 La Liga 2: Λεγανές – Καστεγιόν / Novasports Start
- 21:45 Serie A: Τζένοα – Λάτσιο / COSMOTE SPORT 2 HD
- 22:00 Premier League: Έβερτον – Γουέστ Χαμ / Novasports Premier League
- 22:00 La Liga: Βαλένθια – Οβιέδο / Novasports 1HD
- 22:00 Primeira Liga: Αρούκα – Πόρτο / COSMOTE SPORT 3 HD