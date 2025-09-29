Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Έβερτον – Γουέστ Χαμ και τα υπόλοιπα παιχνίδια

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στην Ευρώπη και τη Δευτέρα (29/9), με το τηλεοπτικό μενού να περιλαμβάνει αγώνες σε Premier League, La Liga και Serie A.

Στην Αγγλία, η Έβερτον αντιμετωπίζει τη Γουέστ Χαμ, στην Ιταλία η Τζένοα υποδέχεται τη Λάτσιο, ενώ στην Ισπανία η Βαλένθια φιλοξενεί την Οβιέδο.

