Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Λέτσε – Μίλαν, Βαλένθια – Χετάφε και τα υπόλοιπα ματς

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Λέτσε – Μίλαν, Βαλένθια – Χετάφε και τα υπόλοιπα ματςΔιαβάζεται σε 2'
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στην Ευρώπη την Παρασκευή (29/8) με ενδιαφέροντα παιχνίδια στα μεγάλα πρωταθλήματα. Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.
- 29 Αυγούστου 2025 09:46
Ενδιαφέροντα παιχνίδια περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Παρασκευής (29/8) στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Στη Serie A η Μίλαν φιλοξενείται από τη Λέτσε, ενώ η Κρεμονέζε υποδέχεται τη Σασουόλο. Στη La Liga η Βαλένθια αντιμετωπίζει τη Χετάφε.
Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 14:00 Κλήρωση Europa και Conference League / COSMOTE SPORT 1 HD
- 18:50 Roshn Saudi League: Αλ Χιλάλ – Αλ Ριάντ / COSMOTE SPORT 7 HD
- 19:30 Bundesliga 2: Χέρτα Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ / Novasports Prime
- 19:30 Bundesliga 2: Νυρεμβέργη – Πάντερμπορν / Novasports 2HD
- 19:30 Serie A: Κρεμονέζε – Σασουόλο / COSMOTE SPORT 1 HD
- 20:30 La Liga: Έλτσε – Λεβάντε / Novasports 1HD
- 21:00 Roshn Saudi League: Αλ Τααβούν – Αλ Νασρ / COSMOTE SPORT 9 HD
- 21:30 Bundesliga: Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλ / Novasports 3HD
- 21:45 Serie A: Λέτσε – Μίλαν / COSMOTE SPORT 3 HD
- 22:00 Championship: Λέστερ – Μπέρμιγχαμ / COSMOTE SPORT 7 HD
- 22:15 Liga Portugal: Ζιλ Βισέντε – Μορεϊρένσε / COSMOTE SPORT 8 HD
- 22:30 La Liga: Βαλένθια – Χετάφε / Novasports Prime
- 22:30 La Liga 2: Σπόρτινγκ Χιχόν – Λεονέσα / Novasports 2HD