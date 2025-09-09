Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ουγγαρία – Πορτογαλία, Γαλλία – Ισλανδία και Σερβία – Αγγλία

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ουγγαρία – Πορτογαλία, Γαλλία – Ισλανδία και Σερβία – ΑγγλίαΔιαβάζεται σε 1'
Πού θα παρακολουθήσετε τα σπουδαία παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αναλυτικά η ώρα και τα κανάλια των αγώνων.
- 09 Σεπτεμβρίου 2025 08:44
Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συνεχίζονται την Τρίτη (9/9), με το τηλεοπτικό μενού της ημέρας να περιλαμβάνει ενδιαφέροντα και σημαντικά παιχνίδια.
Η Αγγλία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σερβία, ενώ η Γαλλία υποδέχεται την Ισλανδία. Από τα ματς ξεχωρίζει και η αναμέτρηση της Πορτογαλίας απέναντι στην Ουγγαρία.
Δείτε αναλυτικά τις ώρες των μεταδόσεων. Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:
- 19:00 Αζερμπαϊτζάν – Ουκρανία / Novasports 2HD
- 19:00 Αρμενία – Ιρλανδία / Novasports 1HD
- 20:00 Μάλτα – Ελλάδα / ΕΡΤ2
- 21:45 Σερβία – Αγγλία / Novasports Premier League
- 21:45 Αλβανία – Λετονία / Novasports Extra 1
- 21:45 Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Αυστρία / Novasports 5HD
- 21:45 Νορβηγία – Μολδαβία / Novasports 4HD
- 21:45 Κύπρος – Ρουμανία / Novasports 3HD
- 21:45 Γαλλία – Ισλανδία / Novasports 2HD
- 21:45 Ουγγαρία – Πορτογαλία / Novasports 1HD